Samanyolu Haber /Politika / AKP'den istifa edecek mi? /31 Ekim 2019 12:38

AKP'den istifa edecek mi?

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmesi gözleri Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'a çevirdi. Yeneroğlu gibi sosyal medyada AKP'ye ağır eleştirilerde bulunan Atalay istifa haberleri için ne dedi?

AKP'de üst düzey ilk istifa!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) dün İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun istifası ile sarsıldı. 

AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilerin önünü kesmek için eski il başkanlarını Ankara'da topladığı gün Yeneroğlu'nun istifa etmesi partide çözülmenin hızlandığı yorumlarına sebep olmuştu. 

ORHAN ATALAY DA İSTİFA EDEN YENEROĞLU GİBİ ELEŞTİREN BİR İSİM

Yeneroğlu gibi sosyal medyada hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulunan AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın istifa edebileceği iddia ediliyor. 

Atalay dün Yeneroğlu’nun istifa kararının hemen akabinde, şahsi Twitter hesabında Kafirun Suresi'nin 1'nci ve 2'nci ayetlerinin meâlini paylaştı: "De ki: 'Ey kafirler! Ben sizin ibadet ettiklerinize kulluk etmeyeceğim.' (Kafirun 1-2)." 

Bu paylaşımı "istifa iması" diye yorumlanan Atalay bir açıklama yaptı.

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Mustafa Yeneroğlu'nun AKP'den istifa etmesine Kur'an-ı Kerim'den iki ayete atıf yaparak zımni bir destek verdi.

Atalay istifa kararına dair net bir ifade kullanmamakla birlikte şunları dile getirdi: "Aşırı arzu bazen sayıklatır. Sosyal medyada hakkımda dolaşıma sokulan iddianın aslı astarı yoktur. Selam."

HİZMET HAREKETİ GÖNÜLLÜLERİNİN MAĞDURİYETİNE DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Orhan Atalay, isim vermeden Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avını eleştirirken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) şu hadis-i şerifini paylaşmıştı: "Sizden önceki kavimleri helak eden şey şuydu: İçlerinde zayıf olanlardan biri bir suç işleseydi hemen cezalandırılırdı. Ama suçlu kişi güçlülerden (eşraftan) biri olsaydı o cezadan (bir şekilde yol bulunup) muaf tutulurdu."
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