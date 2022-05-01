AKP'den istifa edip topluca o partiye geçtiler

AKP'nin Ardahan Köprülü Beldesi'nde istifa gelişmesi yaşandığı belirtildi.





Daha önce belediye başkanıyla karşı karşıya geldiği aktarılan AKP’li Belediye Meclis Üyesi Orhan Çarkçı ve beraberineki 50 ismin partiden istifa ettiği ifade edildi.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ardahan’ın Köprülü Beldesi’nde AKP’li Belediye Meclis Üyesi Orhan Çarkçı, beraberindeki 50 partili ile istifa etti. İstifa eden AKP’liler Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Yeniden Refah Partisi Ardahan İl Başkanlığı, istifa ve katılmaları sosyal medyadan duyurdu. Ardahan’ın Köprülü Beldesi’nde AKP’li Belediye Meclis Üyesi Orhan Çarkçı, beraberindeki 50 partili ile istifa etti. İstifa eden AKP’liler Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Yeniden Refah Partisi Ardahan İl Başkanlığı, istifa ve katılmaları sosyal medyadan duyurdu.

"Durançam Köyü köprülü belediye AKP Meclis Üyesi Oktay Çarkcı istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne 50 üyeye birlikte geçti. Artık çare var, artık Yeniden Refah Partisi var."Çarkçı’nın, Belediye’de AKP Meclis Üyesi olduğu dönemlerde de Belediye Başkanı Yücel Akkoç ile sık sık karşı karşıya geldiği biliniyor.