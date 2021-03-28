Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Kanal İstanbul için yeni adım /28 Mart 2021 09:31

AKP'den Kanal İstanbul için yeni adım

Tartışmalı Kanal İstanbul projesi için AKP yeni bir adım daha attı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul için imar planlarını onayladıklarını ve askıya çıkardıklarını açıkladı. .

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili son gelişmeyi paylaştı. Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için imar planlarını onayladıklarını ve askıya çıkardıklarını" açıkladı.

Projeye ilişkin daha önce "1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını askıya çıkardıklarını’’ söyleyen Kurum, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gelen itirazları değerlendirdiklerini ve  1/100 binlik planlarını geçen hafta itibariyle askıya çıkardıklarını belirtti. Kurum, "1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini çözerek İstanbul'umuza değerine değer katacak Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul'umuza, Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER SÜRÜYOR

DW Türkçe'deki habere göre 2011'den bu yana çalışmaları sürenKanal İstanbulprojesinde, güzergahı açıklanan kanalın etüd çalışmaları tamamlanmıştı. 

Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak tanımladığı Kanal İstanbul'a yönelik muhalefetin ve meslek odalarının tepkileri sürüyor. 

Çevre ve ekoloji boyutunun dışında tartışılan konuların başında bölgedeki arazilerin hızla yükselen fiyatları ve sürekli el değiştirmesi geliyor. 
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