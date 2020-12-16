AKP'den kanun teklifi: Cumhurbaşkanına mal varlığını dondurma yetkisi

AKP, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları ile kitle imha silahlarının yayılmasına karşı mücadele” gerekçesiyle yeni bir kanun teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasına olanak sağlandı. Teklifin kabul edilmesi durumunda bu konuda yetkili Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı isterse, bu kişi ve kuruluşlarla dolaylı olarak ilişkisi bulunan ya da onun adına hareket eden hesapları da dondurabilecek.









YENİ GELİR KAPISI





Teklifte, mal varlığının dondurulması kararına ilişkin “öneride” bulunması için bir de Denetim ve İşbirliği Komisyonu kurulması öngörüldü. Komisyonda, MASAK, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kuruluş temsilcileri yer alacak. Komisyondaki temsilcilere, her toplantı için “ücret” ödenecek.





İNTERNETTEN İZİNSİZ YARDIM ENGELİ





Teklifte, internet ortamında izinsiz yardım kampanyası başlatanları sınırlayıcı hükümler de yer aldı. Buna göre, izinsiz yardım faaliyetinin tespiti halinde valilik ya da İçişleri Bakanlığı erişimin engellenmesini isteyebilecek. Başvuruyu devralan hakim, duruşma bile yapmadan içeriği engelleyebilecek.





YURT DIŞINA YARDIMLAR BİLDİRİLECEK





Yardım Toplama Kanunu’nda yapılan değişiklikle de yurt dışına yardımda bulunacak dernekler sınırlandırılacak. Bundan böyle bağışlar, “bildirime” tabii olacak.





İÇİŞLERİ BAKANI’NA GENİŞ YETKİLER





Teklifle, Dernekler Kanunu’nda da değişiklik yapmak isteyen AKP, İçişleri Bakanı’na “dernek faaliyetini askıya alma” ve “kurulları görevden alma” yetkisi vermek istiyor. Düzenlemeye göre, bir derneğin faaliyeti çerçevesinde terörizmin finansmanı suçu işlenirse ya da uyuşturucu suçundan kaynaklı olarak mal varlığı aklanırsa, İçişleri Bakanı o kişileri ve görev yaptığı kurulları tedbir amaçlı görevden uzaklaştırabilecek. Derneğin faaliyetten alıkonulmasını talep edebilecek.