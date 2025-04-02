Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den karşı adım: Boykota karşı 'ticaret yapın' çağrısı /02 Nisan 2025 09:35

AKP'den karşı adım: Boykota karşı 'ticaret yapın' çağrısı

2 Nisan'da yapılacak tüketim boykotunun yankıları büyüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vatandaşları boykotu boykot etmeye çağırdı. Bolat, "Eğer bugün, yarın veya birkaç gün içinde alışveriş yapmayı planlıyorsanız, özellikle 2 Nisan’da alışverişinizi yapın" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel çok sayıda marka için boykot çağrısında bulundu. Üniversite öğrencilerinin 2 Nisan tarihindeki tüketim boykotu çağrısı da kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yüzbinlerce vatandaş 2 Nisan'da alım satım yapmayacağını açıklayarak boykota destek vereceğini belirtti.

Boykot çağrılarına iktidardan tepkiler ise peş peşe geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrılarına karşı 2 Nisan’da alışveriş yapma çağrısında bulundu.

Bolat, "Eğer bugün, yarın veya birkaç gün içinde alışveriş yapmayı planlıyorsanız, özellikle 2 Nisan’da alışverişinizi yapın. Ticaretin durdurulmasına yönelik bu girişimleri boşa çıkarmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.
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