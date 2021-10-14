AKP'den küçük esnafa 83 kuruşluk destek

İktidarın vergi paketinde 850 bin küçük esnaftan gelir vergisi almayacağı düzenlemesine muhalefetten 'yetersiz' tepkisi geldi. CHP’li Abdüllatif Şener sözkonusu gelir vergisi muafiyetinin günde ortalama sadece 83 kuruş olduğunu söylerken, HDP'li Garo Paylan özellikle pandemi sürecinde zora düşen esnafın doğrudan desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.







Evrensel'in haberine göre iktidarın çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin vergi paketinde yıllık cirosu 240 bin TL’nin altında olan küçük esnaf gelir vergisinden muaf tutulurken, devletin tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisinden de vazgeçiliyor. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilmesi ve vergi incelemesinin uzaktan yapılmasının da yer aldığı düzenlemede, sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenlere 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj getiriliyor.





Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda muhalefet partilerinin itiraz ettiği düzenlemede, 850 bin küçük esnafa getirilen gelir vergisi muafiyeti ise oldukça düşük bir miktar. Düzenlemeye ilişkin gazetemize konuşan HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, “Zorda olan küçük esnafa müjde diye sunuyorlar. Ancak esnafın vergi gücü yok, hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Geçen yıl sözkonusu küçük esnaf 235 milyon vergi ödeyebilmiş. Yani bir küçük esnaftan yıllık ortalama 280 TL alınmış, Günde 1 TL’ye bile tekabül etmiyor. Esas mesele özellikle pandemi sürecinde büyük sıkıntılara giren esnafın doğrudan desteklenmesidir desteklenmesidir” dedi. Yine düzenlemede 3 milyon çiftçiye verilen tarım desteklerinden gelir vergisi alınmayacağını düzenlemede bulunduğunu belirten Paylan, bunun da çiftçi başına yaklaşık 200 TL olduğunu söyledi. Paylan, gübre, ilaç gibi zirai girdi fiyatlarında inanılmaz artışlara dikkat çekti.





Cumhurbaşkanına taşıt vergisi ve sigarada özel tüketim vergisinde 3 kat artırma yetkisi verildiğini belirten Paylan, böylece ortalama 20 TL olan bir paket sigaranın yaklaşık 40 TL’ye kadar çıkabilmesinin nünün açıldığını dile getirdi. Bu hem Meclis’in yetkisinin devri hem de yoksul yurttaşı etkilemesi açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.





Bütçe buluşmaları kapsamında gençler, ataması yapılmayan öğretmenler, çiftçiler ve memurlar buluştuklarını anlatan Paylan, “İktidar OVP’de haftasonu sunulacak bütçe konusunda işaretler vermişti. Bütçe tercihlerinde faizden, yandaştan, savaştan vazgeçmediklerini söyledi. Buna karşı halkın taleplerini toplayacaklarını belirten Paylan, “Hep beraber soyuluyoruz. Buna son vermek sadece milletvekillerinden beklenemez. Saray’ın bütçesi AKP ve MHP’nin oy çokluğuyla geçecek. Bu nedenle 80 milyonla, sendika ve meslek odalarıyla hep birlikte mücadele çağrısında bulunuyoruz” dedi.





CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de düzenlemede önemli bir madde olmadığını, bazı küçük rötuşlardan söz edilebileceğini söyledi. Düzenlemenin en iddialı maddesi olan küçük esnafa vergi muafiyetinin oldukça cüzi bir miktar olduğuna dikkat çeken Şener, “İstisna kapsamına alınmış ama defter ve belge tutacaksın diyorlar. Defteri niye tutuyor bunu algılamak mümkün değil. Söz konusu gelir vergisi küçük esnaf başına günlük ortalama 83 kuruştur. Esnafın durumu iyi değil. Burada sadece küçük esnaf, yani yıllık cirosu 240 bin lirayı aşmayan esnafa muafiyet getiriyorlar. Öte yandan yerel gazetelere verilen resmi ilanların artık bakanlığın sitesinde yer almasına ilişkin düzenleme var. Tasarruf sağlanacak diyorsunuz ama yerel gazeteler kapanınca daha büyük sorun ortaya çıkacak. Yerel gazeteler kapanırsa, ödedikleri birçok vergiyi kaybedeceksiniz” dedi.