Libya ile yapılan mutabakat muhtırası ile ilgili konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir" dedi.





Çelik, Libya'ya asker gönderme iddiasıyla ilgili ise, "Milli çıkarların korunması için herhangi bir yerde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır" ifadesini kullandı.





Çelik, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayarak fiili durum oluşturmaya çalışanlara bir kere daha hukuk ve diplomasi yoluyla cevap verilmiştir. Bunu anlamayanlara kahraman Deniz Kuvvetleri orada bayrak göstermeye devam etmektedir. CHP, Hafter'i makul ve ılımlı olarak nitelendiriyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakarız" diye konuştu.





'TÜRKİYE'Yİ VURMAKTAN SÖZ EDİYORLAR





Çelik'in açıklamalarından başlıklar şöyle:





Bakalım Hafter Türkiye hakkında söyledikleri nedir? Türkiye'yi sık sık tehdit ediyor, Türkiye'yi vurmaktan söz ediyor. Türkiye'nin oradaki varlığını düşman unsur olarak görüyor. Türkiye ile anlaşma imzalayan Ulusal Mutabakat Hükümeti, BM'nin meşru muhatap kabul ettiği hükümettir. Yunanistan'ın başını çektiği ve diğer devletlerin katıldığı Akdeniz'deki Sevr'i darmadağın etmemiz karşısında şimdi muhataplarımızı cihatçı olarak ilan ediyorlar. Eleştiri dediğiniz şey nihayetinde bir dairenin içinde yer alır zıt pozisyonlarda olursunuz, tutar eleştirirsiniz. Fakat bunların siyaseti GDO'lu.





''SERT GÜÇ UNSURLARINI KULLANIR''





Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır.





CHP'YE TEPKİ





BM'nin meşru olarak kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne cihatçı diyorlar, Türk gemilerini vurmaktan bahseden, Türkiye'nin varlığını hedef olarak gören kişiye seküler ve ılımlı diye destek veriyorlar. Bunları kim telkin ediyor, kim bunlara bilgi veriyor, doğrusunu söylemek gerekirse ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız.





Yunanistan'dan diğerlerine kadar Libya üzerinden Akdeniz'de aleyhimize alan oluşturulmaya çalışırken, Türkiye'nin sessiz kalmasını, milli çıkarlarından vazgeçmesini talep etmiş oluyorsunuz. Türkiye milli çıkarlarının korunması konularda ana muhalefet partisi tarafından duyarlı politika üretmesi gerekmektedir. CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman gayrimilli bir duruş sergilememişti. Eleştirmekten çok mutlu oluyoruz değiliz. Libya'da, Akdeniz'de neredeyse bir kayığın gezeceği kadar alan kalmamış, herkes orada bir de 'orada ne işiniz var' deniyor.





ABD YAPTIRIMLARI





ABD Kongresi'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla birtakım hareketler olduğunu görüyoruz. Rasyonel dış politika hesaplarıyla yapılsa Türkiye'ye, böylesine önemli müttefike yaptırım diliyle konuşmak yerine tam tersine daha çok işbirliği nasıl yapabiliriz demeleri gerekiyordu. Son derece güçlü ilişkilere sahip müttefiklik ilişkilerimiz bu kararlarla giderek daha kırılgan hale geliyor. Müttefiklerimize daha sağduyulu, rasyonel politikalar üretmesi konusunda bir çağrı yapıyoruz. Tabii ki Türkiye'ye karşı yaptırım dili kullanacaksa egemen bir devlet olarak mütekabiliyet çerçevesinde Türkiye bunlara cevap verecektir. Yaptırım hasım devletlere karşı kullanılır. Müttefikler birbirine karşı yaptırım dilini kullanıyorsa o zaman müttefikliğe zarar veriyorlar demektir. Bu aksın, istikametin değişmesi, işbirliği dilinin tehdit dilini alması çalışacak ortak alanlarda büyük bir zaaf oluşturacaktır.





MANSUR YAVA-SİNAN AYGÜN AÇIKLAMASI





Bu konuda kapsamlı açıklama yapması gereken CHP yönetimidir. Biz kim kime ne demiş bilmiyoruz. Bizimle alakalı bir durum değil TV'den takip ediyoruz. Biz olayın dışındayız ve dışında kalmaya devam edeceğiz.