Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Meclis'e yeni avukatlık kanun teklifi /05 Nisan 2022 21:20

AKP'den Meclis'e yeni avukatlık kanun teklifi

Yeni seçim kanunun ardında bu kez de AKP'li isimlerce hazırlanan Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğu ifade edildi.

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Geçtiğimiz günlerde oylanan ve seçim barajını yüzde 7'e indiren maddeyi de kapsayan yeni seçim kanunun ardında bu kez de AKP'li isimlerce hazırlanan Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğu ifade edildi.

MECLİS'E SUNULDU

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifin özetinde "Teklif ile, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılmasının avukatlık stajının yapılmasına engel teşkil etmemesi; adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcı mesleğinden olanlar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapanların avukatlık stajı yapabilmeleri ve bu kişilere avukatlık stajı süresi boyunca aylıksız veya ücretsiz izin verilmesi ve bu dönemde yıllık izinlerinin kullandırılabilmesi; birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baronun adli yardım bürosunu oluşturması ve yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmelerin Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılması ile münhasıran adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır." denildi.
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