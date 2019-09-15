AKP'den MHP'yi kızdıran adım: CHP'ye yetki verildi...

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki Cumhur İttifakı’nda ilk çatlak yaşandı, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, nisan ayından beri almaya çalıştığı borçlanma yetkisini bir oy farkla aldı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, MHP’li üyeler blok halinde “hayır” oyu verdi. 14 AKP’li üye çekimser kalınca Seçer borçlanma yetkisini aldı.





31 Mart seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP’li Vahap Seçer kazanmış ancak meclis çoğunluğu seçime Cumhur İttifakı adıyla giren MHP ve AKP’de kalmıştı.





78 üyeli mecliste 44 üyeli Cumhur İttifakı, Seçer’e borçlanma yetkisi vermemekte direniyordu. Borçlanma yetkisini alan Seçer, “Yönetime geldiğimiz günden bu yana 375 milyon lira geriden gelen borç ödedik. 1 Nisan 2019 itibarıyla devraldığımız borç ile 1 Eylül 2019 arasındaki borçlardaki azalma 109 milyon lira. İşte o aradaki yaklaşık 265 milyon liralık farkın 200 milyona yakını, yine geriden gelen ama biz yönetime geldiğimizde tahakkuk etmeyen borçlardan oluşuyor” dedi.