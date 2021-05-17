Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Mısır'dan sonra Suriye açılımı:'Kardeşim Esad' dönemi başlıyor .. /17 Mayıs 2021 14:48

AKP'den Mısır'dan sonra Suriye açılımı:'Kardeşim Esad' dönemi başlıyor ..

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin mutlaka düzeleceğini söyledi.

SHABER3.COM

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Sinem Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Suriye ile ilişkiler konusunda "Şimdi Mısır’la bir hat çekilecek. Yarın Suriye ile ilişkiler mutlaka düzelecek" düşüncesini dile getirdi.

"Vatanımız, Mavi Vatan'la 1.5 kat büyüdü. Bu da şöyle olmadı: 2 tane haritadan anlayan amiralimiz gelip 'Sayın Cumhurbaşkanımız siz bizim başkomutanımızsınız anayasal olarak. Size şöyle bir harita çizelim' demediler, bunun savaşı verildi" ifadelerini kullanan Şen, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"YARIN SURİYE İLE İLİŞKİLER MUTLAKA DÜZELECEK"
Savaşı verilerek Doğu Akdeniz yarıdan bu tarafa Türk gölüne dönüştü farkındaysanız. Şimdi Mısır’la bir hat çekilecek. Yarın Suriye ile ilişkiler mutlaka düzelecek. Çünkü biz sadece komşu değiliz, kardeşiz de. Türk milletiyle Suriye halkı kardeştir. Bu 2 kardeş arada bir sıkıntılar olabilir. Kardeş olduğumuz da nerden belli? Suriyeliler Türkiye’de. Neden buraya geldiler? Çoğu Arapça konuştuğu halde neden Türkçe konuşan bir yere geldi? Çünkü kardeş olduğunu biliyordu.
"ÖYLE YA DA BÖYLE OLACAK"
120 sene önce siz buradan Şam’a gitmek isteseydiniz pasaport taşıyor olmayacaktınız. O zaman pasaport yoktu ama olsaydı diyorum. Bu kardeşler mutlaka tek el, tek hane, tek mahalle olarak tekrar bir düzen ortaya koyacaklar. O zaman Suriye’yle olan Mavi Vatan zaten masmavi vatan. Bu olacak. Öyle ya da böyle olacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'den Mısır'dan sonra Suriye açılımı:'Kardeşim... Sonraki Haber >>

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

"Yalancı A Haber, doğru haber yap"

Köprüye "128 milyar dolar nerede?" pankartı asıldı

Köprüye

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:19