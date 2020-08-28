AKP'den muhalif belediyelere bir tırpan daha: Yetkileri azaltılıyor









AKPi’nin yerel yönetimler yasa taslağı önümüzdeki günlerde MYK toplantısında ele alınacak. 60-70 madde civarında olan taslak, imar düzenlemeleri, belediyelerin görev alanları ve özlük hakları gibi 9 bölümden oluşuyor.





Çalışmadaki en önemli düzenleme 30 büyükşehirdeki ilçe belediyelerinin merkez ilçeler ve kırsal ilçeler olarak ikiye ayrılması. Buna göre merkezdeki son evden 10 km uzakta olanlar ilçeler kırsal ilçe olarak tanımlanıyor.

CNN Türk’ün haberine göre kırsal ilçelerin belirlenmesi ile birlikte büyükşehirler, terminal, temizlik, mezarlık, zabıta, ilaçlama, otopark ve toptancı hali gibi 8-9 alandaki yetkilerini hizmet bütçeleriyle birlikte kırsal ilçelere devredecek.





Taslak çalışmadaki bir diğer önemli başlık da hazineden alınan vergi oranına göre, belediyelere kişi başına ödenen paralardaki eşitsizliğin giderilmesi.





Buna göre, kişi başına 350 lira civarında bir para ödenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bin 400 lira ödenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasındaki farkın eşitlenmesi planlanıyor. Çalışmada kurulduktan sonra hibe yoluyla belediyeye devredilen şirketlere de yasak getirilmesi planlanıyor.





Taslakta, belediye başkanlarına verilen istisnai kadrodan memur alımına da bir seçim dönemi için en fazla iki kişi ile sınırlandırma getiriliyor