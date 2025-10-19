Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den muhtaçlara yardımda dev artış: Yoksulları susturma çabası mı, seçim mi? /19 Ekim 2025 10:39

AKP'den muhtaçlara yardımda dev artış: Yoksulları susturma çabası mı, seçim mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden 2026 yılında yardıma muhtaç ailelere dağıtılması için 284 milyar, 2027 yılında 644 milyar lira ayrıldı.

SHABER3.COM

Son 20 yılda sayıları her geçen gün katlanarak artan yoksul aileler devlet desteğine muhtaç bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılındaki bütçesi 531 milyar 905 milyon lira olarak belirlendi. Sözcü'de yer alan habere göre bu bütçenin 284 milyar 470 milyonu "Yoksullara yardım ve sosyal yardımlaşma" için kullanılacak.

SEÇİM Mİ VAR? 2027'DE 2 KATINDAN FAZLA ARTACAK
2027 yılında bu rakam dikkat çekici bir şekilde 2 katından fazla artıyor ve tutar 644 milyar 347 milyon liraya kadar çıkıyor. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerin erkene alınması her ne kadar muhalefetin isteği olsa da Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimleri erken alınması gerektiği herkes tarafından biliniyor.

8 MİLYON KİŞİ GSS YARDIMI ALIYOR!
2025 yılında elektrik desteği alan hane sayısı tamı tamına 2 milyon 800 bin. Bununla beraber Genel Sağlık Sigortası primine dair veriler yoksulluğun ne boyutta olduğunu gösteriyor. 2020'de 7 milyon 588 kişi GSS yardımı alırken 2025 yılında bu rakam 8 milyon 250 bine yükseldi.

Bakanlığın bütçesinden yardım için ayrılan bütçenin bir senede 2 katından fazla ayrılması, yoksulluğun derinleşeceğinin mi seçimin geleceğinin mi habercisi konusunda soruların sorulmasına neden oldu.
