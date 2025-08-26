Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den öğrenci tarifesi: Erdoğan'ın programına katılanlara 300 TL verilecek /26 Ağustos 2025 10:37

AKP'den öğrenci tarifesi: Erdoğan'ın programına katılanlara 300 TL verilecek

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muş Malazgirt’teki programına sadece Muş değil çevre illerdeki memurların bile katılımı zorunlu tutulurken öğrencilere de “Programa katılırsanız kahvaltı ve 300 TL harçlık verilecek” denildi.

SHABER3.COM

Erdoğan’ın bugün “Muş Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla buluşacağı” duyuruldu. “Buluşma” olarak açıklanan programı mitinge dönüştürmek isteyen AKP iktidarı, programa memurların katılımını da zorunlu tuttu.

TÜM PERSONELİN KATILIMI ZORUNLU
Muş ile çevre kentlerindeki kamu kurumlarına, “Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü vesilesiyle 26 Ağustos 2025 Salı günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenecek olan programa, birim amirleri tarafından gerekli koordinasyonun sağlanarak… Tüm personelin (nöbette olanlar hariç) katılım sağlaması ve takibinin yapılması hususunda… gereğini rica ederim” şeklinde bir yazı gönderildi.

Birgün gazetesinde yer alan haber göre, kamu kurumlarına gönderilen bu yazı ile memurlara, Erdoğan’ın Malazgirt’teki programına katılmak zorunda oldukları bildirildi.

GELEN ÖĞRENCİYE 300 TL HARÇLIK
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne bağlı gençlik merkezlerindeki kurslara katılan ortaokul ile lise öğrencileri de Erdoğan’ın Malazgirt programına çağırıldı.

Velilere gönderilen mesajlarda, “Malazgirt programı sebebiyle Malazgirt’e gideceğiz. Öğrencilerin veli izin belgeleri için kuruma gelmeleri gerekiyor. Her öğrenci için kahvaltı ve 300 TL harçlık verilecektir…” denildi.
