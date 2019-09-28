Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Parlamenter sisteme dönüş için 'Tosun Paşa' örneği /28 Eylül 2019 10:27

AKP'den Parlamenter sisteme dönüş için 'Tosun Paşa' örneği

Cumhurbaşkanlığı sistemini yüzde 99 başarılı bulan, yaşanan yüzde 1’lik sıkıntının ise uygulamadan kaynaklı olduğunu düşünen AKP yöneticileri, parlamenter sisteme dönüşün mümkün olmadığını savunuyor.

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Cumhurbaşkanlığı sistemini yüzde 99 başarılı bulan, yaşanan yüzde 1’lik sıkıntının ise uygulamadan kaynaklı olduğunu düşünen AKP yöneticileri, parlamenter sisteme dönüşün mümkün olmadığını savunuyor. Bu konuda ‘Tellioğulları-Seferoğulları’ kavgasının anlatıldığı Tosun Paşa filmini örnek gösteren AKP yöneticileri, “Tosun Paşa kılığına giren kişi, arkadaşına kız istemeye giderken öyle bir havaya giriyor ki, kızı kendine istiyor. Yeni sistem de böyle bir şey, böyle bir sistemi hiç kimse değiştirmek istemez. Değiştireceğim diye gelir ama sosyolojik olarak bunu başarmak mümkün değil, çünkü kendisi de aynı yetkileri ister” tezini savunuyor.
 
Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, bazı parti yöneticileri, “Abdullah Gül de Ekrem İmamoğlu da Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansa eski sistemi getirmez, getirmek istemez. Çünkü hiç kimse yeni sistemin Cumhurbaşkanı’na verdiği yetkileri geri vermez” görüşünü dile getiriyor.


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