AKP'den Reuters'e senaryo servisi: Damat nasıl gitti?

Görevden almayla ilgili gizem devam ederken AKP'den mantıklı bir senaryo servis edildi.





BBC Türkçe servisinde yer alan haberde, Reuters'a konuşan ve olayların gidişatından haberdar olduğu savunulan dört kaynağın aktardığına göre Naci Ağbal, kendisiyle beraber başka üst düzey AKP'lilerin Erdoğan'a döviz rezervlerinin eridiğini aktarmasının ardından TCMB başkanlığına atandı.







Haberde en az iki gün boyunca yapılan sunumlarda Erdoğan'a yabancı yatırımın ülkeye getirilmesinde sıkıntı yaşandığı ve Türk Lirası'nın yılın başından beri yüzde 30 değer kaybettiğinin anlatıldığı iddia edildi.





Reueters'ın haberine göre Erdoğan bu sunumların ardından alarma geçti; 6 Kasım Cuma günü o dönem Merkez Bankası başkanı olan Murat Uysal'ı yanına çağırarak döviz rezervlerinin bu yıl neden yarıya indiğini ve bununla ilgili ne yapmayı düşündüğünü sordu.





Reuters'ın konuştuğu kaynaklar, bu konuşmanın ardından Erdoğan'ın Uysal'ı görevden almaya ikna olduğunu belirtti.





Aynı kaynaklar aynı zamanda Erdoğan'ın gelmesi beklenen işsizlik dalgası konusunda da uyarıldığını ifade etti.





Berat Albayrak'ın ise Uysal'ın görevden alınmasının ardından gerçekleştirilen iki toplantıya davet edilmemesinin ardından istifa ettiği öne sürüldü.





'Birkaç saat içinde gerçekleşti'





AKP'ye yakın bu kaynaklara göre Uysal'ın görevden alınması ve eski maliye bakanı Naci Ağbal'ın TCMB başkanlığına atanması birkaç saat içinde gerçekleşti.





Cumhurbaşkanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.





Habere göre ayrıca bu sunumlarda iş dünyasının işten çıkarma yasağının kaldırılmasının ardından büyük bir işsizlik dalgasının gelmesinden çekindiği de Erdoğan'a bildirildi.





'Erdoğan ekonomiyle ilgili bilgilendirilmiyordu'





Haber ajansının konuştuğu üç kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmediğini öne sürdü.





TCMB başkanlığına yapılan atamanın ardından Berat Albayrak, hazine ve maliye bakanlığı görevinden 8 Kasım Pazar günü istifa etmişti.





Albayrak'ın istifasının hafta sonu Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen iki toplantıya davet edilmemesinin ardından geldiği iddia edildi.





Albayrak'ın istifasının ardından 9 Kasım Pazartesi günü geç saatlerde hazine ve maliye bakanlığına Lütfi Elvan atandı.