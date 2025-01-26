AKP'den sağlıkta yüzde 542'ye varan zam!

Muayene katılım paylarına zam yapılması, sağlık hizmeti alırken ödediğiniz ücretlerin artması anlamına geliryor. Yani, doktora gittiğinizde, hastaneye yattığınızda veya herhangi bir sağlık hizmeti aldığınızda artık daha fazla para ödemeniz gerekecek…





Tebliğle “İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında” daha önce 6 TL olan muayene katılım payı 20 TL’ye; “Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde” ve “Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde” daha önce 7 TL olan muayene katılım payı 45 TL’ye; “Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastaneleri”, “Tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri” ve “Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde” daha önce 8 TL olan muayene katılım ücreti 45 TL’ye; “İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında” daha önce 15 TL olan muayene katılım payı 50 TL’ye çıkarıldı.





Birgün’ün haberine göre böylece muayene katılım paylarına genel hizmet veren devlet hastanelerinde yüzde 233.3, eğitim ve araştırma hastanelerinde yüzde 542.2, üniversite hastanelerinde yüzde 462.5, özel hastanelerde ise yüzde 200 zam yapılmış oldu.



