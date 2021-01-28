Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den şaşırtan U dönüşü: Bu kadar çabuk mu bitecekti Trump aşkı /28 Ocak 2021 09:41

AKP'den şaşırtan U dönüşü: Bu kadar çabuk mu bitecekti Trump aşkı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in ABD'nin yeni başkanı Joe Biden hakkındaki açıklamaları üzerinden AK Parti'ye dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

SHABER3.COM

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AK Parti Sözcü Ömer Çelik'in ABD'nin yeni başkanı Joe Biden hakkındaki dikkatlerden kaçan açıklamasını gündeme aldı.

Eski başkan Donald Trump'a karşı yakın bir siyasi tavır içinde olan AK Parti'nin Joe Biden''ın ABD başkanı seçildikten sonraki tavrını irdeleyen Beki, Ömer Çelik'in Biden hakkındaki yeni açıklamasını köşesinde değerlendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı basın açıklamasında Trump döneminde Senato baskını kapsamında İslam düşmanlığının olduğuna dair sözler sarf ettiğini ifade eden Beki, yazısında "Bu kadar çabuk mu bitecekti Trump aşkları. Üç gün bekleseydiniz bari demezler mi?" dedi.

Beki yazısında dikkat çektiği detayları şu şekilde aktardı:

"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, MYK sonrası söyledikleri gözümden kaçmış.
Vali ve yargı mensuplarına, ancak CHP partizanlığı yaptıklarında militan denebilirmiş de...AK Parti militanı demek faşistlikmiş de...
Hayır, bu safsatasına takılmadım. O kadar mantık kusuru kadı kızında da olur.
Ama şu sözleri pek acayip yahu:
Bir: “Senato baskını analiz edildiği zaman İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığının kurumsallaşmış olduğunu görüyoruz. Yeni Başkan’ın, bu tehdidin farkında olarak göreve başlaması son derece önemlidir.”
Fark ettiyseniz; Türkiye düşmanlığını Trump’a bağlıyor, Biden’ı oradan yakalamaya çalışıyor.
Trump gitti, yaşasın yeni dostumuz Biden ha!
Bu kadar çabuk mu bitecekti Trump aşkları. Üç gün bekleseydiniz bari demezler mi!
İki: “Bu dönemde üzüntü verici birkaç şey duyduk. Türkiye’deki Amerikan karşıtlığı sebebinin AK Parti olduğuna dair bazı açıklamalar geldi. Bu değerlendirmeler yanlıştır.”
Hani muhalefet Amerikancıydı, üst aklın maşası, emperyalizmin uşağıydı. AK Parti ise Amerikan emperyalizmi ve üst aklına karşı bağımsızlık savaşı veriyordu!
Son birkaç yıldır, muhalefeti karalamak için pompalanan bu düşmanlaştırma paranoyaları çöpe mi gitti şimdi?
AK Parti, “CHP’nin Amerikan karşıtlığı talihsizlik” diye kendi muhalefetini ABD’ye şikayet ettiği günlere geri mi dönüyor, ne!
“Kimmiş Amerikan karşıtı, biz mi, haşa!” hassasiyeti göz yaşartıcı. Bravo!"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'den şaşırtan U dönüşü: Bu kadar çabuk mu bitecekti... Sonraki Haber >>

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:54:43