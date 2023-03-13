Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den seçim ayarlı TOGG satışı /13 Mart 2023 18:01

AKP'den seçim ayarlı TOGG satışı

AKP'den dikkat çeken bir seçim hamlesi geldi. Bir seçim vaadi olarak AKP'nin en büyük vaatlerinden olan TOGG otomobiller satışa çıkarılıyor.

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AKP'nin en büyük seçim vaatlerinden olan TOGG'un satışına seçimlere sayılı günler kala başlanıyor. 

TARİH AÇIKLANDI AMA FİYAT HENÜZ BELLİ DEĞİL
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un satış süreci bu hafta başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını söyledi.

TRT Haber’de yer alan habere göre, Togg'un teknoloji girişimcileri için de ilham olduğunu vurgulayan Kacır, "Togg'la birlikte yeni bir üretim yolculuğuna çıkacağız. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

ÖTV DESTEĞİ
Togg için takvim işlerken en çok merak edilen konu fiyatı. Fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Ancak bu politikaya karşın, aracın fiyatı henüz belli değil. Bu çerçevede kısa süre önce matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı. Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı.

Bu düzenleme Togg'a özel matrah ayarlaması olarak değerlendirildi. Liste fiyatı ise kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

TOGG'A ÖZEL DÜŞÜK MALİYETLİ FİNANSMAN
Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. Hedef, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.


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