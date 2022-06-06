Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den seçim hamlesi: 3600 ek göstergeyi Erdoğan bizzat açıkladı /06 Haziran 2022 18:32

AKP'den seçim hamlesi: 3600 ek göstergeyi Erdoğan bizzat açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim tartışmalarının gölgesinde, gözlerin çevrildiği 3600 ek gösterge kararını açıkladı.

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Kabine toplantısı sonrasında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak duruma geldik. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltme kararı aldık" dedi.

Kararı bizzat açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Çalışmayı tamamladık. İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaltesizliğe yol açacağını gördük. Bunun için tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. Önümüzdeki yılbaşından itibaren yararlanılacak.

Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600’den 4 bin 400’e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200’den 3 bine çıkacak. Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır. En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmaktır. Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.”
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