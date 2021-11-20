Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den son 50+1 açıklaması; MKYK toplantısından ne karar çıktı? /20 Kasım 2021 23:52

AKP'den son 50+1 açıklaması; MKYK toplantısından ne karar çıktı?

AKP içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 tartışması sürerken bir açıklama da AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu'dan geldi. Gündoğdu, AKP MKYK toplantısında 50+1 oy şartının da konuşulduğunu aktararak, "2023 yolculuğunda böyle bir çalışmamız parti ve Cumhur İttifakı olarak yok" dedi.

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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1 konusundaki açıklamalara ilişkin, "2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok" dedi.

AKP AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nca Bolu'da düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılan Gündoğdu, konuşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


"50+1'LE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Cumhuriyet'in haberine göre Gündoğdu,"Başkanlık sistemi, sistemin temel paradigmasıdır. Yüzde 50+1, yüzde 45, yüzde 40, yüzde 60, yüzde 70 ise sistemin işleyişindeki parametrelerdi. Ama biz başkanlık sisteminin bugüne kadar terörle mücadele, Birleşmiş Milletler'de (BM) temsil, Libya ve Akdeniz sorunu, Yunanistan ile krizler gibi krizlerde faydasını gördük. Bizim 2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, şu anda yürürlükte olan 50+1'in Türkiye'nin işini, istikrarını kolaylaştıran bir sistem olduğunu vurgulayarak, "MKYK'da da bu gündeme geldi. 2023 yolculuğunda böyle bir düşünce ve çalışmamız, parti ve Cumhur İttifakı olarak yok. 2023'ten sonra siyaset konuşuluyorken, gelecek dönemlerde başkanlık sisteminden asla vazgeçmeden içeriğinde birçok şeyi konuşabilirler" değerlendirmesinde bulundu.


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