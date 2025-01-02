Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den son kulis: Kabine değişecek, yeri garanti 5 isim var /02 Ocak 2025 13:35

AKP'den son kulis: Kabine değişecek, yeri garanti 5 isim var

AKP kulislerine göre, kabinede beş bakanın yeri garanti. AKPi kaynakları, “Bu isimler dışında kalanlardan kim değişirse değişsin, sürpriz olmaz” diyor.

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AKP, il kongrelerini mart ayına kadar tamamlayıp, nisan ayında ise Büyük Kongre yapacaktı. Ancak AKP'li  Cumhurbaşkanı Erdoğan, il kongrelerinin şubatın ortasına kadar bitirilmesini istedi. Şubat sonunda 8. Büyük Kongre yapılması bekleniyor.

 AKP’de, parti yönetiminde büyük değişiklik olacağı, kabinedeki revizyonun da aynı tarihlerde yapılabileceği ifade ediliyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AKP kulislerinde, kabinede en az 5-6 bakanın değişeceği tahmin ediliyor.

Yine kulislerine göre 'yeri sağlam' isimler ise şöyle: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler.

AKP kaynakları, “Bu isimler dışında kalanlardan kim değişirse değişsin, sürpriz olmaz” diyor.  İktidar partisindeki değişim sadece parti yönetimi ve kabine ile sınırlı olmayacak. Meclis grup yönetiminde de değişim olacak.
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