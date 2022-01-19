Samanyolu Haber /Politika / AKP'den istifa ederek CHP'ye katıldılar /19 Ocak 2022 20:15

AKP'den istifa ederek CHP'ye katıldılar

Doğu Masası çalışmaları kapsamında AKP'den istifa ederek CHP'ye katılan 20 kişiye, Genel Merkez’de yapılan törenle rozetlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Doğu Masası çalışmaları kapsamında partiye yeni katılımlar sürüyor.

Son olarak içlerinde AKP Genel Merkezi Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanlığı ve 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Kayapınar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı’nın da bulunduğu; belediye meclis üyesi, ilçe yöneticisi, muhtar ve iş insanlarının bulunduğu 20 kişi istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan 20 kişiye, Genel Merkez’de yapılan törenle rozetlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılanlar arasında yer alan Av. Cevdet Nasıranlı, 2019 Yerel Seçimleri AKP Kayapınar Belediye Başkan Adaylığı ve AKP Genel Merkezi Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanlığı görevlerini yaptı. Nasıranlı aynı zamanda ASKON Diyarbakır Şube Başkanı, DEİK Üyesi.

Partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılanlar arasında Diyarbakır’ın Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Sur, Ergani ve Bismil ilçelerinden AKP Belediye Meclis Üyesi, İlçe Başkan Yardımcıları, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mahalle Başkanları ile AKP üyesi olan Dicle Mahallesi Muhtarı M. İhsan Turan ve iş insanları yer alıyor.
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