Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Suriyeli mültecilere karşı yeni hamle /11 Haziran 2022 16:07

AKP'den Suriyeli mültecilere karşı yeni hamle

Türkiye gündeminin ekonomiden sonra en çok konuştuğu problem olan mülteci konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bir son dakika açıklaması geldi.

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AKP Suriyeli mülteci krizi ile baş etmek için uzun bir süre boyunca açık kapı politikası uygulamasına karşın son günlerde bu politikadan vaz geçmiş gözüküyor. Erdoğan 1 milyon Suriyeliyi gönderme planı yaptıklarını duyururken bir hamle de İçişleri Bakanlığından geldi 
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi. Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.

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