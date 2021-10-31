AKP'den 'Troll' itirafı

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın aktardığına göre toplantıda 2023 yılında yapılacak seçimlerle ilgili planlanan saha çalışması, Meclis açıldıktan sonra ilk kez ayrıntılarıyla anlatıldı.
SOSYAL MEDYA KÖYLERDE
Toplantıda sosyal medya da gündeme geldi. Kurmaylar, sahada yapılan çalışmalara göre vatandaşın köylerden şehirlerin her köşesine kadar 7’den 70’e sosyal medyayı takip ettiğini söyledi. Kurmaylar vatandaşın taleplerinden birinin de “dezenformasyonun önüne geçilmesi” olduğunu anlattı.
Bir araştırmada “Özel hayata dokunulmazlık, kişisel verilerin korunması kapsamında sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç duyuyor musunuz?” sorusuna yüzde 82.6 ‘evet’ yanıtının verildiği aktarıldı. Twitter’da yapılan 1 milyon 200 bin paylaşımın yüzde 43’ünün trol hesap olduğu, sosyal medya yasasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
AKP'NİN TROL ORDULARI
AKP'nin belediyeler eli ile oluşturduğu, bizzat saray tarafından organize ve koordine edilen 'Trollük' müessesesi, sosyal medyada 'AKTROLL' namı ile zaten bolça anılıyordu. Bu araştırma ile AKTROLLÜK böylelikle ete kemiğe bürünmüş oldu.
Sürekli dezenformasyon (yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi; bilgi çarpıtma.) haber üreten ahaber ve benzeri hükümet yayın organlarının haberlerini sanki gerçekmiş gibi yayan ve kamuoyunu aldatan, yeri gelip bir başbakanı istifa ettirecek kadar güçlenen bir güruhun, yine AKP tarafından resmen itiraf edilmiş olması önemli.