AKP'den 'Troll' itirafı

AKP'NİN TROL ORDULARI





AKP'nin belediyeler eli ile oluşturduğu, bizzat saray tarafından organize ve koordine edilen 'Trollük' müessesesi, sosyal medyada 'AKTROLL' namı ile zaten bolça anılıyordu. Bu araştırma ile AKTROLLÜK böylelikle ete kemiğe bürünmüş oldu.







Sürekli dezenformasyon (yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi; bilgi çarpıtma.) haber üreten ahaber ve benzeri hükümet yayın organlarının haberlerini sanki gerçekmiş gibi yayan ve kamuoyunu aldatan, yeri gelip bir başbakanı istifa ettirecek kadar güçlenen bir güruhun, yine AKP tarafından resmen itiraf edilmiş olması önemli.



Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz sunum yaptı.Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın aktardığına göre toplantıda 2023 yılında yapılacak seçimlerle ilgili planlanan saha çalışması, Meclis açıldıktan sonra ilk kez ayrıntılarıyla anlatıldı.SOSYAL MEDYA KÖYLERDEToplantıda sosyal medya da gündeme geldi. Kurmaylar, sahada yapılan çalışmalara göre vatandaşın köylerden şehirlerin her köşesine kadar 7’den 70’e sosyal medyayı takip ettiğini söyledi. Kurmaylar vatandaşın taleplerinden birinin de “dezenformasyonun önüne geçilmesi” olduğunu anlattı.Bir araştırmada “Özel hayata dokunulmazlık, kişisel verilerin korunması kapsamında sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç duyuyor musunuz?” sorusuna yüzde 82.6 ‘evet’ yanıtının verildiği aktarıldı., sosyal medya yasasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.