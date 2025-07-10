AKP'den üst üste paylaşım: Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin yaptığı açıklama sonrasında siyaset gündemi hareketlendi.





NTV ekranlarında Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yağacağını açıkladı.





CUMARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Çelik “Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği birtakım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyorum” dedi.





AKP’DEN SON 2 GÜN MESAJI

Ömer Çelik’in bu açıklamasının ardından gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne açıklayacağına çevrildi.





“Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi sabah ne açıklayacak? Sorusunun yanıtı heyecanla beklenirken, AKP’nin resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşım yapıldı. Konuşma yapılacak alanın hazırlık sürecine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya “Son 2” notu düşüldü.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye kapsamında açıklamalar yapacağı öngörülüyor.