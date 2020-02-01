AKP'den yandaş müteahhitlere bir kıyak daha

TBMM Genel Kurulu'nda, 37 maddelik Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk yedi maddesi görüşüldü. İlk maddede yapılan değişiklikle bundan böyle tüm özel şirketlerden talep etmeleri halinde alınacak, “Coğrafi veri paylaşım ücreti” çoğu yandaş olan ve kamu yatırımları gerçekleştiren şirketlerden alınmayacak.





Torba Kanun Teklifi’nin ikinci gün görüşmelerinde ilk yedi maddeden altısı kabul edilirken bir madde tekliften çıkarıldı. Teklifin birinci maddesi ile tüm şirketlerden, kamu kurumlarında bulunan coğrafi verileri almak ya da harita oluşturmak için 1/1000 pafta başına 25 ile 50 lira arasında ücret alımı öngörüldü.









Düzenlemenin ardından bir proje için tüm coğrafi verileri elde etmek isteyen şirketin ödemesi gereken tutar yaklaşık 35 milyon TL olarak belirlendi. Muhalefet milletvekilleri, özel şirketlerden de bu tutarın alınmaması gerektiğini, ücret ödeyerek veri oluşturma ve alma işleminin sadece Hindistan’da olduğunu bildirdi.





AKP milletvekillerinin verdiği önerge ile teklifte değişikliğe gidildi. İktidar, kamunun elindeki coğrafi verilerin paylaşımını tüm şirketler için değil kamu yatırımında yer alan şirketler için ücretsiz hale getirdi. İktidarın bir diğer önergesi ile beşinci madde tekliften çıkarıldı.





Bu maddede imar planları ile bu planlara göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların “ivedilikle" görüşülmesi öngörülüyordu.





YETKİLER TOKİ’YE





İktidar, muhalefetin tüm itirazlarına karşın belediyelerin yetkilerini TOKİ’ye devreden düzenlemeyi de Genel Kurul’dan geçirdi. Daha önce belediyelerin yetki alanında olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından işgal edilen alanların tahliyesinde veya buralardan alınacak kiraların tahsilatında TOKİ yetkili olacak