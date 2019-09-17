AKP'den yargı paketi açıklaması





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Naci Bostancı, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldığında ilk olarak mini yargı paketinin gündeme alınacağını söyledi.

Bostancı, NTV'de naklen yayında katıldığı programda soruları cevaplandırdı.





"Yargı paketinde idam cezası var mı?" sorusuna mukabil Bostancı, "Hayır, yok." cevabını verdi.





BOSTANCI: ORTAK BİR MUTABAKATLA GEÇMESİNDEN YANAYIZ





"Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız." diyen Bostancı, "Yargı paketine dair muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, paketin ortak mutabakatla geçmesinden yanayız." dedi.





AKP'nin paket üzerindeki çalışmayı iki ya da üç gün içinde tamamlaması bekleniyor. Bostancı, "Önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.