Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den yargı paketi açıklaması /17 Eylül 2019 16:56

AKP'den yargı paketi açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ekim ayında sunulacak yargı paketi hakkında açıklama yaptı.

SHABER3.COM


Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Naci Bostancı, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldığında ilk olarak mini yargı paketinin gündeme alınacağını söyledi. 
 
Bostancı, NTV'de naklen yayında katıldığı programda soruları cevaplandırdı. 

"Yargı paketinde idam cezası var mı?" sorusuna mukabil Bostancı, "Hayır, yok." cevabını verdi.

BOSTANCI: ORTAK BİR MUTABAKATLA GEÇMESİNDEN YANAYIZ

"Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız." diyen Bostancı, "Yargı paketine dair muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, paketin ortak mutabakatla geçmesinden yanayız." dedi.

AKP'nin paket üzerindeki çalışmayı iki ya da üç gün içinde tamamlaması bekleniyor. Bostancı, "Önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'den yargı paketi açıklaması Sonraki Haber >>

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:55:29