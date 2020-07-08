AKP'den yeni Ayasofya çıkışı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılacağı iddialarına hakkında konuştu.





"İnşallah daha önce acılır." diyen Kurtulmuş, "Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş inşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." dedi.







KONGRE 2021 YILI BAHARINDA





Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir." diye konuştu.





Kurtulmuş, "Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. 2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız." ifadesini kullandı.





Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet vermesi talebi ile açılan davada nihai kararı Danıştay Genel Kurulu 15 Temmuz'da verecek.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay'dan vize çıkması hâlinde Ayasofya'yı cami olarak açabileceği iddia ediliyor.