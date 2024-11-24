Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den yeni erken seçim açıklaması! /24 Kasım 2024 15:18

AKP'den yeni erken seçim açıklaması!

Erken seçim tartışmalarına dair açıklamada bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefeti hedef alarak "Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değil" dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 'erken seçim' tartışmalarına değindi.

'GÜNDEMDE YOK' DEDİ
Muhalefetin sıkıştığında erken seçimden bahsettiğini söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir. Önümüzdeki dönemi Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için güçlü bir şekilde yol yürüyerek ilerlemeye devam edeceğiz. 

Muhalefetteki karışıklık, kendi aralarındaki kavga, kendi aralarındaki huzursuzluk, her söz konusu olduğunda sürekli olarak AK Parti'ye bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanımıza bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Sesimizi kısabileceklerini zannediyorlar."

MECLİS'TEKİ ARBEDE AÇIKLAMASI
Çelik, CHP'li milletvekilleri ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında 'kayyum' nedeniyle yaşanan gerginliğe dair ise, şunları söyledi:

"Geçen gün de gördünüz mecliste çirkin bir eylem oldu. İçişleri bakanımız komisyon toplantısına girerken önünü kesmeye çalıştılar. Ama bir kere daha gördüler ki AK Parti'yi herhangi bir şekilde susturmak, hiçbir şekilde mümkün değildir Cumhur İttifakı susturmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım Şunu bizim teşkilatlarımız çok iyi bilirler. O sebeple yeni göreve gelecek ilçe başkanlarımızın da bu şuurla ve bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim. Biz seçimden seçime çalışan bir teşkilat değiliz. Türkiye'nin önünde bir erken seçim yoktur. Ama biz her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız."

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