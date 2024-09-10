AKP'den yüzde 360 zam: Huzurevlerinde huzur kalmadı

10 bin liralık en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarıldı ancak bu maaşın açlık sınırının altında kalmasına engel olmadı. Emekli, açlık sınırının altında hayat mücadelesi verirken huzurevlerinde de huzur kalmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yüzde 300-360 oranında zam yaptı.







Bakanlık, fiyat artışlarına gerekçe olarak artan maliyetleri işaret etti. Bakanlığın ülke genelindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerine gönderdiği 29 Ağustos 2024 tarihli yazıda yaşlı bakımında artan maliyetler nedeniyle ücretlerde düzenlemeye gidildiğini ifade etti.





İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, bakanlığın yazısında eylül ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeler açıklandı. Bu kapsamda tek kişilik odaların ücreti 3 bin 551 liradan 10 bin 652 liraya yükseltildi. Çift kişilik odaların kişi başı ücreti ise 3 bin 110 liraydı.





Söz konusu zammın ardından çift kişilik odaların kişi başı ücreti 9 bin 331 liraya çıkarıldı. Huzurevlerinde birlikte kalan eşlerin kaldığı süit odalarının fiyatı da yüzde 360 oranında zamlandı. Süit odaların 4 bin 834 lira olan fiyatı 17 bin 336 liraya kadar yükseltildi. Çift kişilik süit odalarda tek kişi ücreti ise 4 bin 437 liradan 13 bin 309 liraya çıkarıldı.