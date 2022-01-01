AKP'den zamlar için tartışmalı açıklama: 'Anlık tepkiye lüzum yok'

Yeni yılla birlikte elektrikten doğal gaza, akaryakıttan ulaşım ücretlerine kadar birçok kalemde adeta zam yağmuru yaşlandı.





ELEKTRİĞE FAHİŞ ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır" diyerek fahiş zammı duyurmuştu.





Bu açıklama elektriğe konutlarda 150 kWh'ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam anlamına geliyor.





DOĞALGAZA FAHİŞ ZAM

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde 2022 yılı Ocak ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesiyle ilgili açıklama yayımlandı.





Açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı.









Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 50 zam yapıldı.





BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE FAHİŞ ZAM

2021 boyunca devam eden akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor. 1 Ocak itibariyle benzin, motorin ve LPG'ye yeni zamlar geldi.





Motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, LPG’ye 78 kuruş zam geldi.





KÖPRÜ ÜCRETLERİNE VE AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞİNE FAHİŞ ZAM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı.





Açıklamada, "Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir” denildi.





Bakanlık açıklamasında, ”Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir” ifadesi yer aldı.





MTV'YE FAHİŞ ZAM

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranını yüzde 25 olarak belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.





Bu karara göre ocak ayı itibariyle ödenecek MTV yüzde 25 olarak zamlanmış oldu.