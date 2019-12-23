AKP'in 550 milyar liralık israfın 50 milyonu Saray'dan

Türkiye’nin milli gelirinin sadece bir yıllık israfının 550 milyar lirayı aştığını açıklayan eski AKP Diyarbakır milletvekili ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof. Aziz Akgül'ün verdiği rakamlar gelinen durumun vahametini ortaya koyuyor:
"Gereksiz, amaçsız ve yararsız yere yapılan her türlü iş ve işlem ile harcamayı israf olarak değerlendirmekteyiz. Rapora göre Türkiye'nin 2018 yılı GSYH 3 trilyon 700 milyar 989 milyon lira ve bu milli gelirin yüzde 15'i israf ediliyor. Buna göre 555 milyar lirayı israf ediyoruz."
CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI ARTIK GİDERLERİYLE GÜNDEME GELİYOR
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof. Aziz Akgü'ün uyarılarıyla aynı saatlerde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyadan yaptığın paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sadece bir aylık elektrik faturasının 850 bin lira olduğunu söylerken elektirik faturasını ödeyemediği için intihar eden kişileri hatırlattı:
"2019 Ocak-Eylül arasında elektrik faturasını ödeyemeyen 3,5 milyon vatandaşın elektriklerinin kesildiği, geçim sıkıntısı sebebiyle 607 lira elektrik faturasını ödeyemeyen 4 kardeşin intihar ettiği ülkemizde; Sarayın aylık elektrik faturası 850 bin lira! Bu itibar size yeter"
CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI, 550 MİLYARIN 50 MİLYONUNU SAECE 6 AYDA İSRAF EDİYOR
Mimarlar Odası tarafından yapılan araştırmada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 6 aylık ısıtma bedelinin 10 milyon lira olduğunun belirlenmesi ve Sayıştay raporlarında ortaya çıkan diğer gereksiz harcamalar dahil edildiğinde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sadece 6 aylık ihtiyaçtan fazla harcaması 50 milyon lirayı aşıyor.
Sayıştay raporlarına yansıyan 'Ak Saray'ın harcamalarına göre cumhurbaşkanlığının bir yıl içinde kullandığı örtülü ödenek gideri yaklaşık 150 milyon TL.
Sarayın bir yıllık elektrik tüketim bedeli 9 milyon 672 bin 688 lira. Yani ‘Ak Saray’ın aylık elektrik faturası yaklaşık 806 bin TL.
Saray’ın sadece 6 aylık ısıtma bedeli olarak 10 milyon TL harcanıyor.
Lüks ve zırhlı araç konvoylarıyla dikkat çeken Cumhurbaşkanılığına ait taşıtların akaryakıt ve yağ alımları için 4 milyon 330 bin TL ödeniyor.
Sarayda verilen davetlerin ve organizasyonların bedeli 30 milyon TL'yi aşıyor. Bir yıl içinde ‘Sarayda su tüketimine 3 milyon 2 bin 878 TL harcanırken, temiliğe sadece 155 TL ödendiği yine Sayıştay raporlarına yansıyan belgelerden.
İnternet servis sağlayıcılara abonelik ve internet erişimi karşılığında ödenen ücretler için 580 bin 155 TL harcandı; telefona ise 1 milyon 2 bin 306 TL ödendi.