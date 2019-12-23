AKP'in 550 milyar liralık israfın 50 milyonu Saray'dan

Türkiye’nin milli gelirinin sadece bir yıllık israfının 550 milyar lirayı aştığını açıklayan eski AKP Diyarbakır milletvekili ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof. Aziz Akgül'ün verdiği rakamlar gelinen durumun vahametini ortaya koyuyor:





"Gereksiz, amaçsız ve yararsız yere yapılan her türlü iş ve işlem ile harcamayı israf olarak değerlendirmekteyiz. Rapora göre Türkiye'nin 2018 yılı GSYH 3 trilyon 700 milyar 989 milyon lira ve bu milli gelirin yüzde 15'i israf ediliyor. Buna göre 555 milyar lirayı israf ediyoruz."





CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI ARTIK GİDERLERİYLE GÜNDEME GELİYOR





Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof. Aziz Akgü'ün uyarılarıyla aynı saatlerde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyadan yaptığın paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sadece bir aylık elektrik faturasının 850 bin lira olduğunu söylerken elektirik faturasını ödeyemediği için intihar eden kişileri hatırlattı:





"2019 Ocak-Eylül arasında elektrik faturasını ödeyemeyen 3,5 milyon vatandaşın elektriklerinin kesildiği, geçim sıkıntısı sebebiyle 607 lira elektrik faturasını ödeyemeyen 4 kardeşin intihar ettiği ülkemizde; Sarayın aylık elektrik faturası 850 bin lira! Bu itibar size yeter"



