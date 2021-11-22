AKP'lerin gözü Resmi Gazete’de: Kabine değişikliği olur mu?

HaberTürk yazarı Kübra Par, eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın Resmi Gazete'de kabine değişikliği olacağına yönelik paylaşımının ardından başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Cuma gecesi yaşananlar için bir sorumlu arıyorsanız Durmuş Yılmaz kızacağınız son kişi olmalı..." dedi.





Ekonomide yoğun geçen haftanın ardından kabine, Merkez Bankası ve döviz varlıkları konusunda değişiklikler olabileceğine yönelik iddialar sonrası Türkiye'nin merakla beklediği Resmi Gazete'de bu konulara ilişkin değişiklikler yer almadı. İyi Partili Durmuş Yılmaz da, Resmi Gazete yayımlanmadan önce yaptığı "Bu gece bir şeyler olabilir, teyakkuza davet ediyorum" paylaşımı nedeniyle özür diledi.





Konuyu köşesine taşıyan HaberTürk yazarı Kübra Par, cumayı cumartesiye bağlayan gece Resmi Gazete'nin internet sitesinin çöktüğünü de hatırlatarak, "Resmi Gazete’nin internet sitesini çökertecek ilgi sadece Yılmaz’ın tweeti nedeniyle meraklanan muhaliflerden kaynaklanmıyordu. Şu an Külliye'deki yönetim anlayışı öyle bir kapalı devre ki, AK Partililer de kabine değişikliği olur mu diye gözünü Resmi Gazete’ye dikiyor. Hatta bırakın AK Partilileri, Lütfi Elvan dahil kabinedeki pek çok bakan o gece 'Acaba başıma bir şey gelmiş midir?' diye düşünerek Resmi Gazete’yi kontrol etmekten kendini alamamıştır. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Bakanlar sekreter görevi üstleniyor, kabine değişiklerinin önemi yok' anlayışı bizi bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.