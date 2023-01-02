"6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DA KİMSE BAŞINA BELA ALMAZ"

"SİNEKTEN YAĞ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, tv1 kayseri isimli Youtube kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Programda sunucu İsmail Şahin AKP'li Atçı'ya, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında imam nikahı ile evlendirmesi ve çocuğun yıllarca tecavüze maruz bırakılması olayıyla ilgili soru yöneltti.Yeni Akit'ten skandal haber! 'Şimdi soru sorma sırası bizde' diyerek 6 yaşındaki çocuğa tecavüzü akladılarYeni Akit'ten skandal haber! 'Şimdi soru sorma sırası bizde' diyerek 6 yaşındaki çocuğa tecavüzü akladılarHiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve yıllarca tecavüze maruz bırakılması haberinin ardından Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.Sunucu İsmail Şahin, olayı 28 Şubat süreciyle ilişkilendirerek, "Bu iş gerçekten var mı, yok mu? Elbette yargı ortaya çıkartacak ama bir taraftan da bu ülke 28 Şubat sürecini yaşadı. Aczmendiler diye bir grup ortaya çıktı. Müslüm Gündüz, Fadime Şahin, Ali Kalkancı gibi figüranlar ortaya çıktı. 6 yaşındaki evliliği duyunca ben, direk aklıma bu oyunlar geldi. Elbette ki siz AK Parti milletvekili olarak hukukçu kimliğiniz ve bir anne olarak böyle bir evliliğin olabileceğine inanıyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Yasası bunlara izin vermiyor zaten ama ne oluyor, siz bu olayı nasıl yorumluyorsunuz" diye sordu.AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı şöyle konuştu:"Bence hiçbir anne-baba 6 yaşındaki çocuğunu evlendirmez. Böyle bir... Hayır 6 yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz yani. Eğer bozuk bir fıtrat yoksa burada bir hastalık yoksa, normal koşullarda bir anne-baba evlendirmeyi geç, çocuğunu hiç kimseye emanet etmez. Başka bir ailede 6 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşındaki bir çocuğu başına bela çünkü. Çocuk yani. Böyle bir şey olmamalı. Böyle bir şeyi insanın aklı almıyor. Böyle bir şey olmuş mu, olmamış mı? Bu konuda yargı mutlaka bu işi takip ediyor. Devletin kurumları olayı sahiplenmiş bir şekilde çalışıyor. dolayısıyla bu çok dar kapsamlı bir şeydir yani. Bir kişidir, iki kişidir, beş kişidir. Böyle bir şeyi bu topluma mal etmek veya belli bir kesime mal etmenin de çok ciddi bir haksızlık olacağını düşünüyorum. İnsan doğasının ve hafsalasının almayacağı bir şey. Dehşet verici bir şey. Böyle bir şey yapıldıysa mutlaka yapanlar cezasını çekmeli. Her iki taraf da çekmeli ve asla böyle bir şeye de müsaade edilmemeli."Sunucu Şahin Atçı'nın sözlerinin üzerine "Sanki buradan bu evliliklere AK Parti izin veriyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıldı" dedi.Atçı ise "Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir algıya bu millet pabuç bırakmaz. AK Parti'nin yaptığı o kadar çok şey var ki. Yapılan, edilen, Türkiye'nin nereye geldiğini vatandaşlar görüyor. Cumhurbaşkanımız her gün kaç tane proje açıklıyor, insana dokunan neler yapılıyor bu ülkede. Dolayısıyla vatandaşın böyle bir algıya pabuç bırakacağını zannetmiyorum. Tabi siyaset Türkiye'de kıran kırana yapılan bir mücadele. Nitekim karşı taraf deyim yerindeyse sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor. Çıkarmaya çalışır. Nitekim günümüz dünyası da algı dünyası. Algı operasyonları yapılabilir ama bundan bir netice çıkmaz. Vatandaşımızın feraseti bu noktada devreye girer."