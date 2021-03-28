Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Ayvatoğlu yeniden gözaltında /28 Mart 2021 12:11

AKP'li Ayvatoğlu yeniden gözaltında

"Pudra şekeri" savunmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu, savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Ayvatoğlu'nun pudra şekeri dediği maddenin uyuşturucu olduğu ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine yeniden gözaltı kararı çıktı.

SHABER3.COM

Uyuşturucu kullandığı iddiası ile gözaltına alınan ancak "pudra şekeri" savunmasının ardından serbest bırakılan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, ikinci kez gözaltına alındı. İddiaya göre, araçtaki görüntülerde yer alan diğer 2 kişi, Ayvatoğlu'nun pudra şekeri değil uyuşturucu kullandığını, ayrıca kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini söylediler.  

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete gecen ekipler, 26 Mart'ta olayla ilgili soruşturma başlattı. Kısa sürede Ayvatoğlu'nu gözaltına alan ekipler, görüntülerdeki diğer şahısların tespit edilip yakalanması için de harekete geçti.

Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, Kastamonu ve İzmir'de diğer kişileri de yakaladı.

Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Ayvatoğlu yeniden gözaltında Sonraki Haber >>

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:40