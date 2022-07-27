Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li bakan doğalgaz fiyatlarında ölümü gösterip sıtmaya razı olunmasını istedi /27 Temmuz 2022 14:33

AKP'li bakan doğalgaz fiyatlarında ölümü gösterip sıtmaya razı olunmasını istedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz fiyatları ve pahalılık eleştirilerine tepki çeken bir açıklama geldi. Bakan Dönmez "Aylık 500 lira doğalgaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira olması gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor.” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazla ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, havaların soğumasının ardından depolanan doğalgazın yetip yetmeyeceğine ilişkin soruya, “Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak” cevabını verdi.
 
Dönmez, ayrıca devletin doğalgaz faturalarının büyük kısmını ödediğini öne sürdü. Bakan “Aylık 500 lira doğalgaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira olması gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor” ifadelerini kullandı.
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