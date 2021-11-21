AKP'li bakan ve milletvekillerinin uçak saltanatı tam gaz devam ediyor

‘HIRSIZLIK’





‘SOYLU’NUN UÇAĞI BOŞ DÖNDÜ’





CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın cenaze töreni için Ankara’dan üç özel uçak kaldırılmasını eleştirerek, "180 kişilik bir THY uçağı ayarlanmışken, uçakta en fazla 50 kişi varken, iki jetle cenazeye gelmek nedir?" diye sordu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kahramanmaraş’taki cenaze törenine özel uçakla gittiğini belirten Öztunç tepkisini KRT TV'de yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında dile getirdi. Marketlerde bebek mamalarına kilit vurulduğunu ve ülkenin ekonomik kriz döneminden geçtiğini hatırlatan Öztunç, şunları söyledi:"Millet bebeğine mama alamazken, devletin uçakları ile fıldır fıldır geziyorlar. Yazık günah. Bu hırsızlık aynı zamanda. Dünden beri aklımda bu var, söylesem mi söylemesem mi, kendi kendimi yiyorum. AK Parti grubu bir cenazeye insanları götürmek için uçak kiralamış. 180 kişilik Anadolujet uçağı; bir miktar milletvekili, sevenleri ailesi bindi ve gidildi. Kahramanmaraş Havalimanı’na inildiğinde iki tane daha jet geldi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir jetle geldi. Süleyman Soylu başka bir özel uçakla geldi. Yazık günah, zaten boş uçak gidiyor kardeşim, 180 kişilik uçakta 50 kişi vardı. Niye özel uçak kaldırıyorsunuz, binsenize boş uçağa. Bu milletin bu memleketin parasına yazık günah değil mi? Evet son görevdir, gidilmelidir, gidilir. Ama zaten bir uçak kalkıyor, niye özel uçak kaldırıyorsunuz arkadaş, yazık günah değil mi, böyle vicdansızlık olur mu?”İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cenaze için geldiği özel uçağının boş döndüğünü belirten Öztunç sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:“Süleyman Bey bizim uçakla döndü, niye özel uçakla geldi, niye bizle döndü anlamadık. Gerçekten yazık. Ne olacaktı yani Meclis Başkanı özel uçakla değil de bizle gelseydi ne olurdu? Yazık günah değil mi bu milletin parasına. Burada zaten boş bir uçak var. Vicdan diyoruz vicdan. Keyifleri için milletin parasını yiyorlar resmen, keyif çatıyorlar. Yazıklar olsun, ne farkı var bunun hırsızlıktan?”