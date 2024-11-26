AKP'li bakanın başhekiminden korkutan yenidoğan ifşası: 'Kamu hastaneleri bunun daha ilerisinde'

'Yenidoğan Çetesi'nde 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmanın 6. celsesi görüldü. Tutuklu 22 sanığın 21'i dinlenirken, çetenin lideri olan Fırat Sarı en sona bırakıldı.





Sarı, mahkeme heyetinin karşısında tüm polikliniklerin işletme sistemiyle çalıştığını belirterek "Hor görülen sevk sistemi için beni milletvekilleri de arardı" dedi. Sarı, "Sağlıklı bebeklere ilaç verilip yoğun bakıma alındı mı?" sorusuna “Asla. Onu bir hemşire yapmaz. İnsan yapmaz" dedi.





Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Gerçek Gündem'in haberine göre bugün duruşmada yaşananlar şöyle:





15.16 'ANLAŞMAMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK'

Üye Hakim: Siz bu Fırat Sarı’nın danışmanlığının karşılığını aldınız mı?





Başhekim Fetin Rüştü Yıldız: Bence aldık.





Üye Hakim: ‘364 bin TL hakkıdır’ diyorsunuz, doğru mu?





Başhekim Fetin Rüştü Yıldız: Evet.





15.06 FIRAT SARI İLE ANLAŞMA

Savcı Kadir Kocakaya: Fırat Sarı, ‘parayla hasta getirdiğimizden yönetimin haberi vardı’ dedi. Hastayla para getirildiğinden haberin var mı?





Başhekim Fetin Rüştü Yıldız: Yok.





Savcı Kadir Kocakaya: Hasta sayısına katkısı yoksa niye ciro üzerinden anlaşma yapsın?





Başhekim Fetin Rüştü Yıldız: Ne kadar iyi hizmet sunarsanız o kadar hasta sayısı artar. Buradaki amaç birinci ayak. Birinci ayak iyi olursa hasta sayısı artar.





Savcı Kadir Kocakaya: Adamları kara ortak ettin ya zarar ederseniz… Sözleşmeye göre siz ciro yapamazsanız Medisense’ye para ödeyecek miydiniz?





Başhekim Fetin Rüştü Yıldız: Belki bu 1-2 ay devam ederdi ama sürdürülebilir bir durum değildi.





Savcı Kadir Kocakaya: Yani, sözleşmede böyle bir hüküm yoktu, öyle mi?





Başhekim Fetin Rüştü Yıldız: Evet, böyle bir hüküm yoktu.





Savcı Kadir Kocakaya: Kamera kaydı niye çalışmıyor.





Başhekim Fetin Rüştü Yıldız: Yoğun bakımda kamera yok. Girişinde var o da çalışıyor.





15.00 'YENİDOĞAN ANLAŞMAMIZ YÜZDE 35'

Üye Hakim: yenidoğan üniteniz kaç kişilik





Başhekim Fetin Rüştü Yıldız: 22 Üye hakim: Yenidoğan üzerinden yüzde 35 üzerinden anlaşma yaptığınızı söylediniz. Ciddi rakam.





Başhekim Fetin Rüştü Yıldız: Daha önce de söyledim fiili olarak yüzde 20.





Üye Hakim: Yüzde 20 de ciddi bir rakam.





14.56 'DOKTOR HANGİ DURUMDA FIRAT SARI'YI ARAR?'

Avcılar Hospital Başhekimi Fetin Rüştü Yıldız’ın çapraz sorgusu başladı.





Üye Hakime: Fırat Sarı’ya danışacak olan kimdir hastanede.





Fetin Rüştü Yıldız: Sadece Fırat Sarı.





Üye Hakime: Bir doktor hangi durumda İlker ya da Fırat’ı arar?





Fetin Rüştü Yıldız: Tıbbi bilgi durumunda.





Üye hakime: Hastaya doğrudan şu müdahale yapılması gibi bir direktif yetkisi var mı?





Fetin Rüştü Yıldız: Çocuk doktoru yenidoğan uzmanına bir soru sorabilir. Çok olağan bir durum.





14.51 'BİZİM HASTANEDE ANORMAL BİR DURUM YOK'

Mahkeme Başkanı: Tapelerin hepsini okudunuz mu?





Fetin Rüştü Yıldız: Okumadım. Bizim hastaneyle ilgili olan kısımlara bakmadım.





Mahkeme Başkanı: Hemşireler basamak, epikrizler konuşuyorlar sizin dikkatinizi çekmedi mi?





Fetin Rüştü Yıldız: Bizim hastane özelinde anormal bir durum olduğunu düşünmüyorum.





Mahkeme Başkanı: Serenay sizin hastanede çalışıyor. Neden hemşireye soruyorlar diye düşünmedin mi?





Fetin Rüştü Yıldız: Tapelerde geçiyor diye soruyorsunuz diye düşündüm.





Mahkeme Başkanı: İşte neden geçiyor?





Fetin Rüştü Yıldız: Hemşirelerin doldurması gereken yerler olduğu içindir.





14.33 'ANLAŞMAYI FIRAT SARI İLE İMZALADIK'

Mahkeme Başkanı: Danışmanlık anlaşmasını kimle imzaladınız?





Başhekim Fetin Rüştü Yıldız: Fırat Sarı ile.





Mahkeme Başkanı: Sadece Fırat Sarı mı?





Başhekim Fetin Rüştü Yıldız: Anlaşma bağlamında, evet





Mahkeme Başkanı: Anlaşma neyi kapsıyordu?





Fetin Rüştü Yıldız: Maaşlar veya personel ile ilgili bir içerik yoktu. Anlaşma, sadece yenidoğan yoğun bakımın daha kaliteli şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılmıştı.





Mahkeme Başkanı: Maaşları kim ödüyordu?





Fetin Rüştü Yıldız: Hastane olarak biz ödüyorduk.





Mahkeme Başkanı: İşletmelerden alınan paradan haberiniz var mı?





Fetin Rüştü Yıldız: O konuda benim bir bilgim yok.





14.31 'KAMU HASTANELERİ BUNUN ÖTESİNDE'

Fetin Rüştü Yıldız: Medisense şirketiyle bir anlaşma yapılmıştır. Söz konusu anlaşma sözleşme şeklinde yapılır. Kamu hastanelerinde bunun daha ilerisinde özel hizmet alımı şeklinde ihale yapılır. Bu 20 yıldır yapılan bir şeydir.





14.04 AKP'Lİ BAŞHEKİMİ SANIK KÜRSÜSÜNDE

Daha önce AKP’den milletvekili aday adayı, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’’na ait Avcılar Hospital Başhekimi Fetin Rüştü Yıldız sanık kürsüsüne geldi.





Tutuksuz olarak yargılanan Fetin Rüştü Yıldız savunmasını kağıt üzerinden okuyarak yapıyor.





Mahkeme Başkanı: Savunma yapacak mısın?





Fetin Rüştü Yıldız: Yapacağım, önce özgeçmişimden bahsedeyim. 1997’de Gülhane Aski Tıp Akademisi’nde derece ile mezun oldum. İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim olarak çalıştım. İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Şu anda da Avcılar Hospital hastanesinde başhekimliği yapıyorum.





Fetin Rüştü Yıldız: (Kerem Muhammed Tokluoğlu’nun ölümüne ilişkin) “Kerem bebek 2 saat içerisinde vefat etmiştir. Her ne kadar başhekim olsam da uzmanlığım olmamasına rağmen sorumlu tutulmam söz konusu dahi olamaz. Herhangi bir kusurum ihmalim bulunmamaktır. Raporda yazan ötenazi durumu kesinlikle doğru değildir. (Tıbbi süreçten bahsetti) Bu durum açık şekilde epikriz raporlarında açık bir şekilde yazıkmıştır. Tapelere dayanarak ötenazi suçlaması nasıl yapılabilir. Sağlık Bakanlığı uzman görüşünde üzerime atılı bir kusur bulunmamaktır.”





13.00 YANLIŞ BİLGİ

Sağlık Bakanlığı avukatı: Epikriz hakkında bilgi vereyim. Epikriz raporu, doktor tarafından hazırlanır. Tamamen hasta dosyasını kapsamaz.





Tutuklu sanık doktor İlker Gönenli'nin avukatı: Hemşire gözlemlerini de içerir. Sağlık Bakanlığı avukatının verdiği bilgi yanlış.





Duruşmaya 40 dakika ara verildi.





12.30 'BANA SORU SORMA'

Savcı: Daha önce "Fırat Sarı, ben ayrılmayayım diye para gönderiyordu" demiştin. Neden böyle bir şey yapıyordu?





Serenay Şenkalaycı: Ben kıdemli bir hemşireyim, bebeklere iyi bakan biriyim. Neden ayrılmamı istesin ki?





Savcı: Sen bana soru sorma, ben sana soru soracağım.





Serenay Şenkalaycı: Tamam, özür dilerim.





Savcı: Yoğun bakımda kamera kaydı var mıydı?





Serenay Şenkalaycı: Benim bildiğim kadarıyla kamera vardı kayıt yoktu.





Savcı: Neden kayıt yoktu?





Serenay Şenkalaycı: Bilmiyorum.





12.05 'EX OLACAK

Mahkeme başkanı: İlker ‘Ex olacak boş ver daha iyi olacak’ diyor. Hangi bebek bu?





Serenay Şenkalaycı: Kerem bebeğe ilişkin. Kerem bebek 09.13’te doğmuştur. Öncesinde bebeğin durumunun kritik olduğu bildirilmişti. Bebek kötü doğdu. Doğumda 15 dakika kadar bebeğe müdahale ettik. Yenidoğana sevk ettik. Ama yattığı süre zarfında çok kötüydü. İlker Gönen’i görüntülü aradım. Bana söylenen talimatları yerine getirdim. İlker Gönenli’yi 10’u 10 geçe aradım. "Müdahale bırakmayın" demek istiyor aslında. Tapelere doğru şekilde yansıtılmamış. Olayın aslı öyle değildir.





12.00 'EMEĞİMİN KARŞILIĞINDA ALIYORDUM'

Hemşire Serenay Şenkalaycı getirildi.





Serenay Şenkalaycı: Medicense’den para geliyordu. Mesai parası geliyordu. Aldığım paralar emeğimin karşılığıdır. Bazen 7 bin, bazen 6 bazen 3 bin gibi rakamlar geliyor. Bu şirket bana mesailerimi emeğimin karşılığını ödüyordu.





Mahkeme başkanı: Çocuk doktorunuz kimdi?





Serenay Şenkalaycı: Birçok çocuk doktoruyla çalıştık. Hayrettin Yıldız’dı. Her zaman uzman doktor vardı. Danışman doktor İlker Gönenli’ydi..





Mahkeme başkanı: Ne danışıyordunuz?





Serenay Şenkalaycı: Her 3. Basamaklı yerde danışan doktor olur. Mahkeme Başkanı: Kim arıyordu? Sanık: Ben ve doktorum.





11.40 'FIRAT SARI'DAN MENFAATİN OLDU MU?'

Mehmet Salih Kara getirildi.





Mahkeme başkanı: Savunmanı yapacak mısın?





Mehmet Salih Kara: Daha önce savunmamı yapmıştım sayın başkanım. Ekstra bir şey söylemeyeceğim savunmam aynı şekilde geçerlidir. Bağcılar Şehir hastanesinde ve Çam Sakura’da asistanlık yaptım. Sonra Ağrı’ya atandım. Ama mecburi hizmete gitmedim. O süreçte iş yeri hekimliği yaptım Küçükçekmece Belediyesi’nde. Çam Sakura’dan dolayı İlker hocayı tanıyordum. Onun dışında Fırat Hoca’yı popülerliğinden tanıyorum.





Mahkeme başkanı: Silivri Kolan’da başkasının kaşesini kullandın mı?





Mehmet Salih Kara: Kullanmadım. O sırada zaten Çam Sakura’da çalışıyordum.





Mahkeme başkanı: Fırat Sarı, “Salih 2 hafta yer buldum, benim üzerimden bakacaksın” diyor.





Mehmet Salih Kara: Konuşma olarak söylemiş olabilirim ama eylem olarak yapmadım.





Mahkeme başkanı: HTS kayıtlarında Silivri Kolan’da tespit edilmiş





Mehmet Salih Kara: Ablam, kız arkadaşım o civarda oturuyordu. Ben çok hareketliyim. Nerede ne zaman olduğumu hatırlamam.





Mahkeme başkanı: Muayene yaptın mı? Sanık: Nerede olduğunu bilmem, sadece ismini duymuşumdur





Savcı: Fırat Sarı’dan menfaatin oldu mu?





Mehmet Salih Kara: Olmadı





11.30 'ÖLECEĞİNİ BİLİYORDUK'

Ecem Koç: 2019 yılında Çorlu Reyap Hastanesi’nde çalışmaya başladım ve 5 yıl boyunca yenidoğan hemşireliği yaptım. Fırat Bey’i 1,5-2 yıldır tanıyorum. İşletme nedir, bilmiyordum; burada öğrendim.





Mahkeme başkanı: Halime bebekle ilgili süreci anlatır mısınız?





Ecem Koç: Halime bebek, anne karnında oksijensiz kalmış bir bebekti. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nden kendi ambulanslarıyla sevk edildi. 55 gün boyunca tüm çabalarımızla ona baktık. Tüm yaşam hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirdik. Tapelerde yalnızca bir görüşmem var; o da Fırat Sarı ile. Görüşmede yaptığım işlemleri anlatıyorum. Halime bebek zaten birkaç gündür eks durumundaydı. Öleceğini biliyorduk. Müdahale, bir kişiyle yapılmaz; birkaç kişinin koordinasyon içinde çalışması gerekir. Birileri müdahale ederken, birilerinin doktorla iletişim kurması gerekiyordu; ben o kısmı üstlenmiştim. İlk defa doktorsuz kaldık. Yoğun bakımda mavi kod verilmez; çünkü biz zaten mavi kod ekibiyiz.”





10.40 DURUŞMA BAŞLADI

Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanıklı davada tutuksuz sanıkların savunmaları başladı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşma, tutuksuz sanık Ecem Koç’un savunmasının alınmasıyla başladı.