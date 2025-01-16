AKP'li Başkan arabayı aldı, ihaleyi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. İmamoğlu söz konusu operasyona gerekçe gösterilen Aziz İhsan Aktaş’ın Isparta Belediye Başkanı’na Audi A8 marka makam aracı verdiğini açıkladı.





Operasyon usulüne ilişkin eleştirilerde bulunan İmamoğlu “Bu suç örgütü lideri denen kişinin şirketi, AKP'li Isparta Belediye Başkanı'na 'çok lüks' kategorisine giren, milyonlarca liralık 'Audi A8' marka bir makam otomobili hediye etmiş. Mesela Isparta Belediye Başkanı'na bunları soracak mısınız? Bu iş insanı neden size milyonlarca liralık bir aracı hediye etti diye sorgulamaları yapacak mısınız? Aynı şirket, başka araçlar da hibe etmiş. Evlerin kapılarına insanlar yollarken çok heveslisiniz. Neden bunlar dikkatinizi çekmiyor da gözleri hep CHP'li belediyelerde gözleri hep İstanbul'da” ifadelerini kullandı.





‘42,7 MİLYON LİRALIK TARTIŞMALI İHALE’

Isparta Belediyesi’nin Aktaş’a bağlı Bilginay şirketiyle ilişkileri ise dikkat çekici. Isparta Belediyesi 12 Mayıs 2023 tarihinde Bilginay şirketiyle araç kiralama sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme çöp toplama ve kent temizliği için 35 adet sürücüsüz araç kiralama işini kapsadı. İhaleye 10 şirket katılırken sadece 5’inin teklifi geçerli sayıldı. İhaleyi 42,7 milyon liraya Bilginay şirketi kazandı.





‘İHALE TEK ŞİRKETİ İŞARET EDİYOR’

Söz konusu sözleşmeye 1 şirket itiraz ederek şikayet dilekçesinde bulundu. Buna göre şikayetçi şirket ihale şartnamesinin sadece Bilginay şirketini işaret edecek şekilde hazırlandığını belirtti. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:





“Teknik şartnamede ‘Talep Edilen Araçlara İlişkin Teknik Özellikler ve Modelleri’ isimli tablonun 1 sıra numaralı satırında yer verilen araç özelliklerinin sadece SCANIA markası tarafından karşılandığı ve yine 6 sıra numaralı satırında yer verilen araç özelliklerinin de yalnızca mevcut yüklenici tarafından temin edilebileceği, dolayısıyla bir markaya işaret ettiği…”





Dilekçede toplamda 4 farklı maddede itiraz edildi. Kamu İhale Kurumu oy birliği ile söz konusu şikayetin reddine karar verdi.