AKP'li başkan bakanlık bürokratları için rüşvet ihbarı yaptı ama...

Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan, Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu dönemde İstanbul’un Kartal ilçesinde Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilen AKP’li Mehmet Sekmen, üç dönemdir Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor. BİRGÜN'den İsmail Arı'nın haberine göre; Sekmen’in yönettiği Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin “şikâyetçi” olduğu ve tartışma çıkaracak bir dosya ise yargılama bekliyor.





PARA VE ARABA VERİLDİ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, belediyenin, ülkenin en büyük çimento üreticilerinden biri olan, hatta çimento piyasasını belirleyen Erzurum merkezli Aşkale Çimento’nun en büyük ortağı olduğu belirtildi. Ancak en büyük ortak olmasına rağmen belediyenin şirket yönetiminde söz sahibi olmasının engellendiğine vurgu yapılarak şunlar sıralandı:





‘‘Aşkale Çimento’nun yöneticileri hakkında defalarca suç duyurusunda bulunulmuştur. Şirketin 8 Haziran 2023’teki Genel Kurul’unda şirketin yönetim yapısı değişecekti. Çünkü şirketin yönetim kurulu üyeleri çoğunluk pay sayısını kaybetmişti. Ancak genel kurul toplantısı ertelendi. Şirketi yöneten Lütfü Yücelik’in oğlu Fatih Yücelik'in iştirak şirketlerinde genel müdür yardımcısı olan ve eskiden Ticaret Bakanlığı’nda Personel Genel Müdür Vekili olarak da görev yapmış olan şüpheli Burak Kürkçü, bakanlık temsilcilerine ulaştı.





Kürkçü daha önceden tanıştığı Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ile görüşerek anlaştı. Adem Başar da kendisi ile aynı bakanlıkta görev yapan Ferhat Karaduman ile Turgut Özer’le görüştü. Burak Kürkçü rüşvet parasını bu üç kişiye ödedi. Aşkale Çimento’nun kiraladığı bir sıfır otomobil de Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar’ın kullanıma verildi. Aracın benzin masrafı da Aşkale Çimento’ya ait…”





DOSYA ANKARA’DA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin “Rüşvet alan





Ticaret Bakanlığı bürokratlarına” dair bu şikâyeti için yetkisizlik kararı verdi. Başsavcılığın 12 Şubat 2025 tarihli kararında şu ifadeler yer aldı:





“Ticaret Bakanlığı’nda Genel Müdür olarak görev yapan Adem Başar ile aynı bakanlıkta memur olarak görev yapan Ferhat Karaduman ile Turgut Özer'in, Burak Kürkçü'den Ankara'da rüşvet aldıkları iddiasının bulunduğu olayda; şikâyetçinin başvurusuna konu olayın cereyan ettiği yerin yargı çevremizin dışında bulunduğu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; Cumhuriyet Başsavcılığımızın yer itibariyle yetkisizliğine, evrakın gereğinin takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildi.”





Rüşvet dosyası Şubat ayında Ankara’ya gönderilse de Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni rüşvetle suçladığı Ticaret Bakanlığı bürokratları görevlerine devam ediyor.





YÜCELİK AİLESİ VE MEHMET AĞAR İLİŞKİSİ

Ülkenin en büyük çimento üreticilerinden biri Erzurum merkezli Aşkale Çimento isimli şirketin altı çimento ve dokuz beton üretim tesisi bulunuyor. Şirket, ülkenin çimento piyasasına yön veriyor. Temelleri 1968 yılında atılan Aşkale Çimento, 1993 yılında özelleştirme adı altında satışa çıkarıldı. O dönem Erzurum Valisi olan Mehmet Ağar’ın çağrısıyla Erzurumlu iş insanları bir araya geldi ve Er-Çim-San isimli bir şirket kurularak fabrikanın satın alınmasına karar verildi. Er-Çim-San Şirketi’nin en büyük ortağı Erzurum İl Özel İdaresi olurken 826 esnaf ve ticaret odası üyesi de ortak oldu. Hatta Mehmet Ağar da şirkete ortak olan isimler arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 yıl sonra, 2012 yılında şirketteki İl Özel İdaresi’nin payı Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.





Şirketin yüzde 18’i AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait olsa da belediye şirketin yönetim kurulunda temsil edilmiyor. Şirketi kurulduğu günden bu yana Mehmet Ağar’a yakınlığıyla bilinen Yücelik ailesi yönetiyor ve şirketin yönetim kurulu başkanı da eski Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik.





Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı AKP’li Mehmet Sekmen 2023 yılında yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 18 hissemizin sonuna kadar savunucusu olacağız. Yönetimde kalsanız bile tüm hesaplarınız didik didik edilecek. Devletin müfettişleri gelip her şeyi denetleyecek. Bunu bilin. Ve çok net söylüyorum, bu işin sonu sizler için çok kötü bitecek” dedi.