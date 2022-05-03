Samanyolu Haber /Politika / AKP'li başkan bayramlaşma programında istifa etti /03 Mayıs 2022 12:21

AKP'li başkan bayramlaşma programında istifa etti

AKP Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partisinin bayramlaşma programında partisinden istifa etti. İstifa açıklamasında, pandemi süreci ile yorulduklarını belirten Ceyhun, "2023 seçimlerine 'daha enerjik' bir başkan ile gidilmesinin uygun olacağını düşündüm" ifadelerini kullandı.

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AKP Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'un istifası İl Teşkilatı'nın bayramlaşma programında bomba etkisi yaptı. Ceyhun, Bengisu Sosyal Tesisleri'nde yapılan programda partililere seslendiği konuşmasında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ceyhun, istifasını duyurduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile başladığımız görevimize 2.5 senedir dava ruhu ve adalet ekseninde, küçük hesaplara gereksiz polemiklere girmeden hizmet ve gönüllere girme odaklı bir yönetim anlayışı uygulayarak devam ettik. Açıkçası niyetimiz bir dönem yapıp görevi devretmekti. Pandemi ve sonrasındaki süreç hepimizi yordu. 2023'e daha enerjik yeni bir başkan ve yönetimi ile gidilmesinin daha uygun olduğunu düşündüm. 2.5 sene boyunca ailemize ve özel işlerimize de zaman ayıramadık. Çünkü siyaset 24 saatlik bir iş. Bu nedenlerle genel merkezimizden görevden affımı talep ettim, onlar da anlayışla karşıladılar.

Bu bir bayrak yarışı, makamlar geçici. Baki olan davamız. Böyle onurlu bir göreve bizleri kayık görev Cumhurbaşkanımıza, Genel Merkez teşkilatlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Saygılar sunuyorum."

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