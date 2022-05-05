AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

BÖLGEYİ TERK ETTİLER





NE OLMUŞTU?





Mahalleyi terk etmek zorunda kaldı: AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildiİstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Zerzevatçı Mahallesi’ne bayramlaşma için gelen AKP’li belediye başkanı Murat Aydın ve beraberindeki partili grup tepkiyle karşı karşıya kaldı.Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Aydın bölgeye AKP’li belediye meclisi üyeleri, AKP Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve AKP ilçe teşkilatı üyeleri ile birlikte gitti.Bölgenin imar sorununun çözülmemesi nedeniyle tepkili olan grubun karşısında Aydın ve beraberindeki AKP mahalleyi terk etmek zorunda kaldı.Zerzevatçı Mahallesi geçen aylarda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmişti.