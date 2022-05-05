Samanyolu Haber /Politika / AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi /05 Mayıs 2022 08:11

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bayramlaşmak için gittiği Zerzavatçı Mahallesi'nde protestoyla karşılaşınca; beraberindekilerle birlikte bölgeyi terk etti.

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

Mahalleyi terk etmek zorunda kaldı: AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi
İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Zerzevatçı Mahallesi’ne bayramlaşma için gelen AKP’li belediye başkanı Murat Aydın ve beraberindeki partili grup tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Aydın bölgeye AKP’li belediye meclisi üyeleri, AKP Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve AKP ilçe teşkilatı üyeleri ile birlikte gitti.

BÖLGEYİ TERK ETTİLER

Bölgenin imar sorununun çözülmemesi nedeniyle tepkili olan grubun karşısında Aydın ve beraberindeki AKP mahalleyi terk etmek zorunda kaldı.

NE OLMUŞTU?

Zerzevatçı Mahallesi geçen aylarda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle... Sonraki Haber >>

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:21:12