Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Başkan 'Çoban bile olmaz' diyerek hakaret etmişti; YRP'den kazanıp AKP'ye geçti /14 Ağustos 2024 18:46

AKP'li Başkan 'Çoban bile olmaz' diyerek hakaret etmişti; YRP'den kazanıp AKP'ye geçti

Yeniden Refah Partisi’nden istifa edip AKP’ye katılan Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, akıllara AKP’li belediye başkanının kendisi hakkında söylediği “Bundan çoban bile olmaz” sözünü getirdi.

SHABER3.COM

AKP’nin 23. kuruluş yıldönümü, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Mardin’de yapılan bir etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, geçmişte Yeniden Refah, İYİ Parti ve DEM Parti’de bulunan ve AKP’ye geçen belediye başkanı ve milletvekillerine rozet takıldı.

Rozet takılanların arasında göze çarpan isimlerin başında Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar geliyor. Akpunar, "Gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğim bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum” diyerek istifa etmişi.

AKP'Lİ BAŞKAN: ÇOBAN BİLE OLMAZ

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 31 Mart Yerel Seçimlerinde belediye başkanı olmak için AKP’li rakibiyle yarışan Akpunar için sert sözler kullanmıştı. Sekmen, seçim kampanyası sırasında Akpunar için isim vermeden "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, hatta çoban bile olmaz" sözlerini kullanmıştı.

Emrullah Akpunar ise Aziziye’de seçimi kazanmasının ardından bu sözlere, çoban kıyafeti giyip ilçede dolaşarak tepki göstermişti. Akpunar şimdi ise AKP'ye geçti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Başkan 'Çoban bile olmaz' diyerek hakaret etmişti;... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:44:50