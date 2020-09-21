Samanyolu Haber /Politika / AKP'li başkan görevden ayrılma kararı aldı /21 Eylül 2020 21:38

AKP'li başkan görevden ayrılma kararı aldı

AKP'nin Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen'in görevini bırakma kararı aldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen 'genel merkezle yaptığı istişareler sonucu' görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, il başkanlığı görevinden "Genel Merkezle yaptığı istişareler sonucu ve işlerinin yoğunluğu" nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

Partisinin il başkanlığından düzenlediği basın toplantısında konuşan Sezen "Yaklaşık 2,5 yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevinden, Genel Merkezle yaptığım istişareler sonucu, işlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarı taşınması için şu an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum" dedi.
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