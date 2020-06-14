AKP'li Başkan kendinden önceki AKP'liye kızdı: Paralar nereye gitmiş belli değil

AKP’li Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kendisinden önceki AKP’li başkanın icraat dönemine ilişkin yaptığı inceleme sonucunda, paraların nereye gittiğinin belli olmadığını açıkladı. AKP’li Özlü ‘Belediyelerde büyük savurganlık var, ‘nasıl sömürürüm’ hesabı yapılıyor” eleştirisi yaptı.







Düzce'de eski ve yeni belediye başkanları arasında “Yağlı Güreş Stadı” tartışması var. AKP'li eski Başkan Mehmet Keleş'in 1.5 milyon liraya yaptırdığı ve yılda bir kez kullanılan “Yağlı Güreş Stadyumu”nu yeni Başkan AKP'li Faruk Özlü kaldırma kararı aldı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre Belediye Başkanı Özlü, “Seçim çalışması yaparken, vatandaş benden ‘Şehir merkezindeki çelik yığınını kaldırın' isteğinde bulundu. Bu saha yılda bir defa kullanılıyor. Sene boyu atıl duruyor. Düzce'de 73 tane amatör spor kulübü var. Stadın çelik konstrüksiyon olan tribünleri, amatör futbol sahalarına monte edilecek. Maliyeti de 150 bin lira. Bu stadı mesire alanı yapacağız. İnsanlar gelsin piknik yapsın. Yazlık sinema da olacak” dedi.





‘SÖMÜRÜ HESABI VAR, PARALAR NEREYE GİTMİŞ BELLİ DEĞİL'





“Belediyelerde büyük savurganlık var. Herhangi bir parti olarak söylemiyorum, genel anlamda böyle. Herkes yakınına, çevresine ‘Nasıl sömürürüm' hesabı yapıyor” diyen AKP’li Özlü, şunları ekledi: “Bu anlayıştan kurtulmalıyız. Bizden önceki dönemde ramazan organizasyonu diye 1.8 milyon harcanmış. Nereye gitmiş belli değil. Biz aynısını 51 bin liraya yaptık. Spor kulüplerine yardım diye para aktarılmış. Hangi kulübe ne verilmiş, nasıl verilmiş, verilmiş mi belli değil.”





1.5 MİLYONA YAPILAN STADI 150 BİN TL'YE KALDIRDI





Düzce Belediyesi, 2017'de 1.5 milyon liraya yapılan ve “İsmail Atay Er Meydanı” adı verilen stadı kaldırma kararı aldı. AKP’li Belediye Başkanı Özlü, “Atıl durumdaydı. Burayı mesire alanı yapacağız” dedi.





“Metal yorgunluğu” gerekçesiyle istifa ettirilen AKP'li eski Başkan Keleş ise stadın kaldırılmasına tepki gösterdi.



