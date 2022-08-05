AKP'li başkan Türkmen İmamoğlu'na teşekkür edince...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP yönetimi arasındaki çekişme sürerken, AKP'li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in hizmetinden dolayı İmamoğlu'na teşekkür etmesi sosyal medyada gündem konusu oldu.





Akademisyen Selman Öğüt, Türkmen'i eleştirirken, AKP İstanbul Milletvekili Tuba Durgut ise, Türkmen’e yapılan eleştiriye tepki gösterdi.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İSKİ’nin Beylerbeyi’nden Boğaz’a atık su girişini önlemek için yapımına 2016’da başladığı İstavroz Atık Su Tüneli’nin son etabı da tamamlandı ve hizmete alındı. İSKİ’nin Beylerbeyi’nden Boğaz’a atık su girişini önlemek için yapımına 2016’da başladığı İstavroz Atık Su Tüneli’nin son etabı da tamamlandı ve hizmete alındı.

Türkmen, törende şu ifadeleri kullandı:“Üsküdar’ımızın sahil bandının bu sorunu bugün itibariyle sona ermiş oluyor. Beylerbeyi’nden itibaren Küçüksu’ya kadar devam eden bu atık su projesinin bugün son etabının tamamlanmasıyla gerçekten önemli bir problemimizi sona erdirmiş oluyoruz. Bu vesileyle bu projeyi tamamlayan, çok önemli bir sorunu gideren kıymetli İBB Başkanımıza, ekibine ve İSKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum”Konuyla ilişkin akademisyen Selman Öğüt, Twitter hesabından Türkmen’in teşekkür ettiği videosunu paylaşarak, “Ekrem İmamoğlu Hilmi Türkmen’in kıymetlisiymiş. Bunu da öğrenmiş olduk” dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da, Öğüt’ün tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, “25 senedir İstanbul’u yöneten Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanları’na yaptıkları büyük hizmetlerinden dolayı muhalif ilçe belediye başkanları açıktan teşekkür ettilerse sorun yok bence. Demokrasiyi, teşekkürü ve takdiri tek taraflı uygulamak yanlış” ifadelerini kullandı.Buna karşılık AKP İstanbul Milletvekili Tuba Durgut ise, Türkmen’e yapılan eleştiriye tepki gösterdi.“Nasıl hitap edecekti Belediye Başkanımız? Yapmayın lütfen” diyen Durgut, “Bakın demokrasilerde siyaset elbette rekabet temelinde yapılır ancak harcı da nezakettir. Sn. Başkanımız Hilmi Türkmen’in karakterinin bir parçası olarak nezaket kendisiyle birlikte partimize de her zaman kazandırmıştır” dedi.