Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkan yardımcısı vatandaşa küfretti /15 Şubat 2020 21:16

AKP'li başkan yardımcısı vatandaşa küfretti

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Hüseyin Keskin'in belediye başkanı olarak seçildiği Sultanbeyli'de tapu krizi büyüdü. Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten çok sayıda kişi Keskin'i istifaya davet etti. Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç vatandaşlara küfretti.

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Tapu rayiç bedeline veryansın eden Sultanbeyli halkı, Sultanbeyli Belediyesi'ne yürüdü. 

Açıklanan rayiç bedelinin yüksek olmasına tepki gösteren çok sayıda mülk sahibi, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e istifa çağrısı yaptı. 
Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, belediye başkanını istifaya çağıranlara küfretti.

ANKA’nın haberine göre, Sultanbeyli’de yurttaşın mağdur olduğu tapu ve tebligat  safhasında yeni bir gelişme yaşandı. 

MEYDANDA BAŞKAN İSTİFA SLOGANLARI

Tapu ve tebligatların dağıtılması ile mağduriyetin çözüleceğine dair umutlananlar rayiç bedelinin yüksek olması karşısında şaşkına döndü.

Sultanbeyli Meydanı’nda toplanan çok sayıda kişi “Başkan istifa!” sloganları attı. 

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