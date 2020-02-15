AKP'li başkan yardımcısı vatandaşa küfretti

Tapu rayiç bedeline veryansın eden Sultanbeyli halkı, Sultanbeyli Belediyesi'ne yürüdü.





Açıklanan rayiç bedelinin yüksek olmasına tepki gösteren çok sayıda mülk sahibi, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e istifa çağrısı yaptı.

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, belediye başkanını istifaya çağıranlara küfretti.







ANKA’nın haberine göre, Sultanbeyli’de yurttaşın mağdur olduğu tapu ve tebligat safhasında yeni bir gelişme yaşandı.







MEYDANDA BAŞKAN İSTİFA SLOGANLARI





Tapu ve tebligatların dağıtılması ile mağduriyetin çözüleceğine dair umutlananlar rayiç bedelinin yüksek olması karşısında şaşkına döndü.





Sultanbeyli Meydanı’nda toplanan çok sayıda kişi “Başkan istifa!” sloganları attı.



