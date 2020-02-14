AKP'li başkana istifa çağrısı

Sultanbeyli’de vatandaşın mağdur olduğu tapu ve tebligat sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.Tapu ve tebligatların dağıtılması mağduriyetin çözüleceği konusunda vatandaşı umutlandırırken rayiç bedelinin yüksek olması tartışmalara neden oldu.







Fahiş fiyatlara tepki gösteren vatandaşlar Cuma namazı çıkışında bir araya gelerek durumu protesto etmek istedi.





Sultanbeyli Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar burada bir basın açıklaması düzenledi.Onlarca vatandaşın bir araya geldiği protestoda belediye binasının önüne gidilerek başkanla konu hakkında görüşülmek istendi. Yalnız binaya giden vatandaşlara AKP'li Başkan Hüseyin Keskin’in makamında olmadığı söylendi.





Bunun üzerine vatandaşlar “Başkan istifa” sloganları attı. Öte yandan İYİ Partili yetkiler vatandaşın yanında oldukları mesajını vererek haklı mücadelelerine destek verdi.