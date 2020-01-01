Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkandan dedikodu kulübesi! /01 Ocak 2020 15:35

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

Ağrı'da millet bahçesinin ortasında bir kulübe kuruldu. Üzerinde "Dedikodu Kulübesi" yazan kapalı mekânda sigara içmek de serbest. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) idare ettiği Ağı Belediyesi'nin bu icraatı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Ağrı Belediye Başkanı olarak seçilen Savcı Sayan çok tartışılacak bir icraata imza attı. 

Millet Bahçesi'nin ortasında "dedikodu kulübesi" ismini verdiği bir kulübe inşâ eden Sayan bu şekilde Ağrı'ya hizmet edeceğini iddia etti. 

ALELACALE BRANDA İLE KAPATILDI

Sosyal medyada gelen eleştiriler üzerine dedikodu kulübesi apar topar mavi renkli naylon branda ile kapatıldı. Kulübenin kaça mâl olduğu ise açıklanmadı.

"Dedikodu kulübesi" icraatı sebebiyle AKP'li Belediye Başkanı Savcı Sayan'a başta AKP'liler olmak üzere hemen her kesimden ağır eleştiriler yöneltiliyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Belediye Başkanı Sayan kapalı alanlarda yasak olmasına rağmen kulübede sigara içmenin serbest olacağını belirtmişti. 

Sayan kulübede sigaranın ve çayın da ücretsiz olacağını kaydetmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li başkandan dedikodu kulübesi! Sonraki Haber >>

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Papa'nın kızdığı an

Papa'nın kızdığı an

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

Uçan motosikletten yeni görüntüler

Uçan motosikletten yeni görüntüler

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

Engelliyi kızdırınca!

Engelliyi kızdırınca!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:59:41