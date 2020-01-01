AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Ağrı Belediye Başkanı olarak seçilen Savcı Sayan çok tartışılacak bir icraata imza attı.





Millet Bahçesi'nin ortasında "dedikodu kulübesi" ismini verdiği bir kulübe inşâ eden Sayan bu şekilde Ağrı'ya hizmet edeceğini iddia etti.





ALELACALE BRANDA İLE KAPATILDI





Sosyal medyada gelen eleştiriler üzerine dedikodu kulübesi apar topar mavi renkli naylon branda ile kapatıldı. Kulübenin kaça mâl olduğu ise açıklanmadı.





"Dedikodu kulübesi" icraatı sebebiyle AKP'li Belediye Başkanı Savcı Sayan'a başta AKP'liler olmak üzere hemen her kesimden ağır eleştiriler yöneltiliyor.





Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Belediye Başkanı Sayan kapalı alanlarda yasak olmasına rağmen kulübede sigara içmenin serbest olacağını belirtmişti.





Sayan kulübede sigaranın ve çayın da ücretsiz olacağını kaydetmişti.





