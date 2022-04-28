AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz: Evinde duşakabin mi vardı?

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ evleri tahsis edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, TOKİ konutlarını incelemek üzere Elazığ'a geldi.





KONUŞMAYI GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİYE DARP

Gazete Duvar Muhabiri Ardıl Batmaz, depremzedelerin Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na tepki gösterdiği anları çekerken darp edildi.





Çekim yaptığı sırada Batmaz'dan kamerasını indirmesini isteyen Şerifoğulları, Batmaz’ın ‘gazeteciyim' demesi üzerine ‘banane kardeşim gazeteciysen' diyerek karşılık verdi.





Şerifoğulları'nın tepkisi üzerine Gazete Duvar muhabiri Ardıl Batmaz'a belediye başkanın koruması olduğu iddia edilen kişiler tarafından müdahale edilerek görüntü alması engellenmeye çalışıldı.









Batmaz, polis memuruna kendisine müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğunu ve işlem yapmasını istediğinde ise memurun kendisine ‘burada mı?' dediği aktarıldı.





"SENİN DUŞAKABİNİN Mİ VARDI?"





Vatandaşlar duşakabinin küçük olmasından yakınırken, AK Partili başkanın yanıtı “Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde?” şeklinde oldu.





Depremzede ile başkan arasında geçen diyalog şu şekilde:





Depremzede: Duşakabine girilmiyor.





AK Partili başkan: Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde?





Depremzede: Ne ödeyeceğimi bilmiyorum.





AK Partili başkan: Bakanımız büyük bir müjde verdi, buna dua etmezsiniz zaten hiçbir şeye dua etmezsiniz.